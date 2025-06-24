«Я рядом»: психолог дал рекомендации родителям для поддержки детей, не сдавших ЕГЭ

До конца государственной итоговой аттестации (ГИА) остается всего неделя. В этом году ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирске писали 29 470 школьников. Школьники узнают свои баллы и понимают, смогут ли поступить на выбранную специальность в университете. Но не всем везет. Некоторых полученные результаты могут разочаровать.

— Неудача на экзамене может вызвать бурю эмоций как у ребёнка, так и у родителей. Важно помнить, что главное — это отсутствие критики, поддержка и принятие, — пояснила Анастасия Черникова, руководитель центра ментального здоровья «Психологика», изданию Om1 Новосибирск.

По ее словам, в такой ситуации родители должны поддержать ребенка, который попал в стрессовую ситуацию. Психолог дала рекомендации, как это можно сделать:

Проявить понимание и сочувствие к ребенку. Не критиковать и не обесценивать его чувства. Не стоит говорить: «Я же говорил (а)», «Все не так уж и плохо». Дать ребенку возможность выразить свои эмоции. Родителям важно внимательно слушать ребенка, не перебивая и не давая советов, пока он не закончит говорить. Подчеркнуть ценность ребенка как личности. Нужно найти альтернативные пути. Например, посодействуйте в поиске информации о пересдаче, других вузах и профессиях. Поддерживайте и вдохновляйте.

— Если переживания ребенка слишком сильные и длительные, обратитесь к психологу. Профессиональная помощь может быть необходима для преодоления стресса и адаптации к новым обстоятельствам. Помните, что любовь, поддержка и принятие — самые важные инструменты в этот сложный период, — рассказала психолог.

В этом году, по предварительным данным, в Новосибирске 39 стобалльников. Это меньше, чем в 2022 году. Однако качество сдачи экзаменов выросло: 10% учеников набрали от 80 баллов и выше за каждый предмет. 694 выпускника претендуют на получение «золотой» медали, 495 — «серебряной».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области началась приемная кампания в вузы и колледжи. Ожидается, что большая часть документов поступит онлайн.