По 10 тысяч получили ветераны ВОВ в Новосибирской области

Ветеранам Великой Отечественной войны выплатили 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Выплаты назначали автоматически. Перевод состоялся в апреле для того, чтобы те получили деньги до праздника.
По данным отделения Соцфонда России, всего в регионе подобные выплаты получили 127 ветеранов ВОВ.
— Выплата полагается тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков, защитников Ленинграда, которые постоянно проживают на территории РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии, — говорится в сообщении отделения.
Напомним, что инвалиды и участники войны получают ежемесячную денежную выплату и материальное обеспечение.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеров и ветеранов боевых действий освободят от комиссии при оплате коммуналки.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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