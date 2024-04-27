По 10 тысяч получили ветераны ВОВ в Новосибирской области

Ветеранам Великой Отечественной войны выплатили 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Выплаты назначали автоматически. Перевод состоялся в апреле для того, чтобы те получили деньги до праздника.

По данным отделения Соцфонда России, всего в регионе подобные выплаты получили 127 ветеранов ВОВ.

— Выплата полагается тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков, защитников Ленинграда, которые постоянно проживают на территории РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии, — говорится в сообщении отделения.

Напомним, что инвалиды и участники войны получают ежемесячную денежную выплату и материальное обеспечение.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеров и ветеранов боевых действий освободят от комиссии при оплате коммуналки.