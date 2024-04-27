Рекламодателям

По 10 тысяч получили ветераны ВОВ в Новосибирской области

  • 27/04/2024, 13:59
Автор: Артем Рязанов
По 10 тысяч получили ветераны ВОВ в Новосибирской области
Выплаты приурочены ко Дню Победы.

Ветеранам Великой Отечественной войны выплатили 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Выплаты назначали автоматически. Перевод состоялся в апреле для того, чтобы те получили деньги до праздника.

По данным отделения Соцфонда России, всего в регионе подобные выплаты получили 127 ветеранов ВОВ.

— Выплата полагается тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков, защитников Ленинграда, которые постоянно проживают на территории РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии, — говорится в сообщении отделения.

Напомним, что инвалиды и участники войны получают ежемесячную денежную выплату и материальное обеспечение.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеров и ветеранов боевых действий освободят от комиссии при оплате коммуналки.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

15

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : выплаты ветераны Великая Отечественная война


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Ирина Скалабан, профессор кафедры социальных работ и социальной антропологии НГТУ НЭТИ, доктор социологических наук, доцент

Ирина Скалабан: мы создали единственную в России геоинформационную базу данных конфликтов новосибирской агломерации

Эксперт рассказала об основных болевых точках региона.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
По 10 тысяч получили ветераны ВОВ в Новосибирской области
27/04/24 13:59
Общество
«Взял булыжник и пошел уничтожать»: история 10-летнего хулигана-рецидивиста, который держит в страхе полгорода
27/04/24 13:58
Общество
ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя игроками
27/04/24 13:56
Спорт
Суд прекратил уголовное дело экс-замдиректора завода «Искра» в Новосибирске
27/04/24 13:52
Право&Порядок
Новое семейство белков бактериофагов для лечения заболеваний кишечника открыли новосибирские ученые
27/04/24 13:52
Наука
Мишку вернули в фонтан Первомайского сквера в Новосибирске
27/04/24 13:49
Город
Застройщиков в Новосибирске хотят нагрузить строительством дорог
27/04/24 13:48
Бизнес Город Недвижимость Транспорт
Строительство двух концессионных школ остановлено в Новосибирске
27/04/24 13:36
Власть Образование
Убийцу новосибирца нашли по ДНК в Тыве
27/04/24 13:34
Право&Порядок
Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Новосибирске
27/04/24 13:33
Общество
Очередной штраф за отказ пассажирам в полете в Новосибирск схлопотала S7
27/04/24 13:23
Право&Порядок
Из-за ремонта теплотрассы закроют 3 полосы улицы Ватутина в Новосибирске
27/04/24 13:19
Город
«Искитимцемент» очистил выбросы в атмосферу за 350 млн рублей
27/04/24 11:24
Бизнес
Жители поселка под Новосибирском уже 15 лет сами ремонтируют дорогу
26/04/24 18:11
Власть Общество
Андрей Травников наградил абсолютных победителей конкурса «Учитель года»
26/04/24 15:15
Власть
Алексей Чванов назначен заместителем председателя Сибирского банка Сбера
26/04/24 11:37
Бизнес
Андрей Травников поручил вовлечь всех работодателей в систему прогнозирования кадровой потребности
25/04/24 18:35
Власть
В Новосибирской области идет подготовка к летней оздоровительной кампании
25/04/24 14:45
Власть
50 млрд рублей промышленной ипотеки в год нужно предприятиям Новосибирской области
25/04/24 11:15
Бизнес Промышленность Финансы
Экс-оперуполномоченного признали виновным в получении взяток в Новосибирске
25/04/24 11:13
Право&Порядок
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
Оплачивать интернет через «Дом» теперь могут сотни тысяч абонентов «Сибсети»
27/04/24 14:03
«Россети» обеспечат электроэнергией микрорайон в Новосибирске на миллион квадратных метров жилья
23/04/24 16:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2023 год – Эксперт РА
22/04/24 14:57
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
17/04/24 12:17
Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 2023 год составила 8,2 млрд рублей
17/04/24 11:29
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ
16/04/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска