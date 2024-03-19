Пенсионеров и ветеранов боевых действий освободят от комиссии при оплате коммуналки

Минтруда предложило освободить некоторые категории граждан от комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через банки. Документом также устанавливается запрет на взимание пени за несвоевременную оплату ЖКУ или неполное ее внесение.

Правительство РФ подготовило перечень категорий нуждающихся граждан. В него включены многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Сейчас размер комиссии при оплате ЖКУ определяет платежный оператор. Она составляет 1–2% от общей суммы платежа.

Запрет на взимание комиссий должны будут соблюдать кредитные организации и платежные агенты, в том числе банковские. Исключение — организации федеральной почтовой связи.

В случае принятия, документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

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