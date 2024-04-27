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«Взял булыжник и пошел уничтожать»: история 10-летнего хулигана-рецидивиста, который держит в страхе полгорода

  • 27/04/2024, 13:58
Автор: Алёна Пятенок
История 10-летнего хулигана-рецидивиста, который держит в страхе полгорода
10-летний школьник снова засветился в Новосибирске. На этот раз ребенок разбил камеру видеонаблюдения на подъезде жилого дома. Чем ему помешало оборудование ― неизвестно.

Артема* из Новосибирска знают уже не только в этом городе. Мальчик своим буйным нравом прославился на всю страну. Чтобы успокоить буяна в школу вызывали ГБР, потом он разбил чужую машину ради развлечения, а теперь под горячую руку с камнем попалась камера видеонаблюдения. Многие уверены, что юного разрушителя уже пора изолировать от общества, он представляет реальную опасность для окружающих. Но вы сейчас удивитесь, когда узнаете, что Артем до сих пор ходит в школу, периодически поколачивает одноклассников и даже снискал любовь учителей. Подробнее об этой истории ― в материале Infopro54.

Успокаивало ГБР

Свою первую «звездочку» Артем поймал в декабре 2023 года в стенах родной школы. Мальчик устроил целое представление. Он кусал педагогов, вырвал клок волос у завуча, душил одноклассника. Были и материальные потери: разломал шкаф, парту, раскидал стулья, порвал тетрадки и учебники своих ровесников. Чтобы успокоить ребеночка пришлось вызывать экипаж ГБР и родителей. Мамы учеников были в полном шоке, они написали на ребенка заявление в полицию за причиненные детям увечья и дружно требовали исключить буяна из класса.

История 10-летнего хулигана-рецидивиста, который держит в страхе полгорода

Эту проблему администрация учебного заведения решала долго. В итоге Артема оставили, а его мать упорно защищала сына, обвиняя в его агрессии других детей.

Пацан долго быть примерным не смог. Через месяц он принес в школу нож и это стало последней каплей для классного руководителя.

― Он просто заставил ее уволиться. Она сказала, что не готова из-за Артема садиться в тюрьму. Это был очень хороший преподаватель, который знает наших детей, нашел с ними общий язык, с первого класса их учил. После ее ухода ее заменяли другие педагоги, а потом вышел новый учитель, ― говорят родители.

А подвиги хулигана перешли на новый уровень. Ребенок стал наводить ужас не только в стенах школы, а за ее пределами.

«Иди на хрен, тварь»

В феврале Артем со старшим родственником поехал по делам в другую часть города. Внезапно ребенка снова накрыло и он на глазах прохожих и своего сопровождающего начал громить чужую иномарку на парковке. Видео, которое снял очевидец, моментально разлетелось по социальным сетям.

Диалог между взрослым и ребенком уже исключает все сомнения в адекватности школьника. Третьеклассник вообще не стесняется крыть незнакомого человека матом.

― Ты себе хуже делаешь, ― говорит сибиряк за кадром.

― Тебе! ― отвечает хулиган и пинает в дверь.

― Хватит машину ломать, ― предупреждает случайный оператор.

― Сколько хочу, столько и буду ломать, ― отвечает юнец.

― Я сейчас все на видео сниму…. ― строжится очевидец.

― И получишь, ― огрызается Артем.

― И в полицию все передам, ― продолжает мысль мужчина.

― Да иди на хрен*(тут был мат ― При. Редакции), тварь, ― грозит ученик.

За кадром также слышен еще один мужской голос, который просит мальчика уйти, но никаких действий, чтобы его остановить не предпринимает.

― С Артемом был его отец. Но даже он ничего не сделал, чтобы предотвратить его выходку. Благодаря огласке, хозяин автомобиля быстро нашел родителей хулигана. Им пришлось возмещать ущерб за машину. Заявление в полицию он писать не стал, пожалел ребенка, ― рассказали Infopro54 знакомые семьи.

Кирпич как аргумент

На днях, уже в апреле, третьеклассник снова отличился. Вооружившись кирпичом он начал громить видеокамеру на подъезде жилого дома. Возможно, что таким образом он уничтожал против себя какие-то улики. К счастью, в этот момент из подъезда никто не выходил и не отважился сделать замечание ребеночку. Ожидаемо, что кирпич мог легко прилететь и в голову человеку, настроенного на воспитательную беседу.

Камера, кстати, оказалась очень стойкой и выдержала нападки вандала. Артема это очень расстроило. Видно, что он не в настроении присел на бетонный пол у подъезда и попытался сам себя успокоить.

― Вся эта агрессия копится в нем постоянно и не известно, когда будет новый приступ. Дети боятся ходить в школу, потому что там Артем. Интересную позицию сейчас приняли и учителя. Они теперь его защищают, ― рассказывают родители одноклассников мальчика.

«Вы еще хуже, чем он»

Директор школы, где пытается получить образование юный рецидивист, обязал маму проблемного ученика приходить и присутствовать с ним на занятиях. Дети рассказывают, что маму он особо не слушает, может ее обматерить, ударить и проигнорировать замечание. В общем, сильно легче не стало. А вот учителя, пытаясь сгладить накаленную обстановку, стали активно агрессора защищать. Делают они это часто в ущерб другим ребятишкам.

― Детям постоянно говорят, какие они тупые, что ничего в жизни не добьются, унижают их. При любом проступке тут же отмечают, что они еще хуже Артема себя ведут. Ну куда хуже то? ― пожаловалась журналистам мама одной из учениц.

Понятно, что педагоги больше не хотят продолжения истории и наивно полагают, что раз мама рядом, то она сумеет угомонить сына. А женщина, в свою очередь, заручившись поддержкой учителей, стала уже командовать и другими детьми в классе.

― Своему сыну она ничего не говорит, а остальным детям делает замечания, заставляет их что-то писать, орет даже. Учитель при этом молчит. Нам еще не хватало, чтобы нашими детьми управляла эта женщина. Она своего-то воспитать не смогла. Зачем она вмешивается в процесс? При этом Артем, чувствуя защиту и поддержку, совсем окрылился. И, как мы видим, не успокоился, ― говорят родители учеников.

Деструктивное поведение как вирус, стало примером для других ребят в школе. Они наглядно ощущают безнаказанность и теперь тоже стараются копировать выходки хулигана. Плохим ведь быть всегда проще и интереснее, чем хорошим.

Так, на днях, другой мальчик, вдохновившись подвигами Артема, плюнул на спину учителю музыки. Безусловно, он стал героем среди одноклассников, так как дети недолюбливают педагога. Вопрос в другом: как этому ребенку объяснить, что он поступил плохо? У него перед глазами примеры безнаказанности и за худшие поступки. Все помнят, как Артем вырвал клок волос у классного руководителя и укусил завуча, а теперь он хороший, а все остальные регулярно подвергаются прессингу и критике.

По факту мы видим полную беспомощность системы профилактики, отсутствие действенной работы психологов и прогнозируемые тяжкие последствия. Уже очевидно, что через два-три года мы еще вспомним Артема, увидев его фамилию в криминальных сводках. А потом даже не удивимся, что мать, отстаивающая сейчас всеми способами его адекватность, будет упорно стараться доказать следователям невменяемость сына. Такие примеры в Новосибирске уже есть.

*Имя ребенка изменено.

Фото: скриншот с камер наблюдения.

Внутри текста: фото предоставлено родителями учеников.

Видео: соцсети, камера видеонаблюдения.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : школьник хулиган вандализм


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