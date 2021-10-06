По иску прокуратуры суд обязал бердский санаторий снести трактир

В результате проведенной проверки по соблюдению земельного и градостроительного законодательства прокуратура Бердска выявила, что нежилое здание на ул. Зеленая роща, площадью 166,4 кв.м., построено без разрешения, сообщает пресс-служба ведомства.

— Установлено, что акционерному обществу «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» на праве собственности принадлежит земельный участок (г. Бердск, ул. Зеленая роща), на котором расположен объект капитального строительства – нежилое здание, площадью 166,4 кв.м. Построено это здание без разрешения на строительство на основании т.н. декларации на объект вспомогательного использования, — говорится в сообщении.

Речь идет о трактире «Лисья нора». Прокурорская проверка показала, что здание (ресторан) занимает сразу два земельных участка, один из которых принадлежит санаторию, а второй – арендуется обществом с целью использования лесов для рекреационной деятельности (принадлежит Бердску на праве собственности и относится к городским лесам).

В этой связи прокуратура обратилась с иском в суд о признании нежилого здания самовольной постройкой, его сносе и прекращении права собственности. Бердский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.