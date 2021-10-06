Поручители «Дяди Дёнера» ликвидируются

— Сегодня стало известно о планах ликвидировать компаний, которые являлись поручителями по первому выпуску облигаций ООО «Дядя Дёнер» — это ООО «Теон» и ООО «Бердск ДД», — сообщил организатор выпуска ООО «Юнисервис Капитал». Соответствующие сообщения были раскрыты представителем владельцев облигаций (ПВО на его странице на сайте «Интерфакс»). — Согласно комментариям представителя владельцев облигаций первого выпуска ООО «Монотон», в отношении перечисленных компаний-поручителей по первому выпуску предпринимаются действия по защите прав держателей облигаций, — уточнили в «Юнисервис Капитал».

Организатор выпуска пояснил, что запросил комментарий эмитента о причинах ликвидации перечисленных юридических лиц.

На сайте раскрытия информации уточняется, что решения о ликвидации приняты первого октября. Завершить процесс планируется до 1 октября 2022 года. Руководителем ликвидационной комиссии в «Бердск ДД» является Антон Лыков, в «Теоне» — Антон Супрун. Заявления о ликвидации переданы в налоговую инспекцию. ООО «Монотон» об этом стало известно 6 октября. Как говорится в сообщении компании, «данное обстоятельство может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций».

Напомним, компания «Дядя Дёнер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Дёнер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов.

Напомним, «Дядя Дёнер» ранее был одним из крупнейших операторов быстрого питания в Сибири. Компания основана в 2009 году. В 2010 году открылась первая точка «Дядя Дёнер» в Новосибирске. С 2013 года компания начала расширять географию присутствия в СФО. Для удобства ведения операционной деятельности за пределами Новосибирска было принято решение создать компании, формирующие группу «Дядя Дёнер». В 2014 году эмитент вышел на публичный долговой рынок с программой секьюритизации активов. В 2015 году финансовый инвестор стал владельцем доли в капитале эмитента. Год спустя акционеры «Дяди Дёнера» осуществили обратный выкуп пакета, сумев досрочно выполнить ключевые показатели. В 2017 году компания запустила процесс переоформления и реконструкции стритфуд-павильонов сети.

Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, в рамках размещения облигаций компания декларировала к 2020 году увеличить выручку до 450 млн рублей ( в 2018-м — 371 млн рублей), увеличить сеть кафе в Новосибирске до 13 (7), в других регионах — до 10 (6).

Помимо ООО «Дядя Дёнер», которое являлось основной операционной компанией в Новосибирске, финансировало открытие и развитие сети в регионах, акционерам эмитента (в 2018 году — Антон Супрун, Антон Лыков и Антон Горестов) принадлежали компании, являвшиеся операционными в других городах присутствия, в том числе «Бердск ДД» (Новосибирск) — управление сетью павильонов в Новосибирской области, выручка в 2018 году — 110 млн рублей, ООО «Теон» (Новокузнецк) — управление сетью павильонов в Кузбассе (109 млн рублей).

В декабре 2019 года в отношении ООО «Дядя Дёнер» была начата комплексная выездная налоговая проверка деятельности компании за период с 2016 по 2018 годы. На основании решения о привлечении к налоговой ответственности №27 от 18.08.2021 по результатам проведенной проверки налоговым органом по общей системе налогообложения (НДС и налог на прибыль) были начислены налоги и предъявлены налоговые претензии к ООО «Дядя Дёнер» в размере 20 млн рублей.

11 мая 2020 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг.

Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554800 рублей, по второй — около 20490408 рублей. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи».

Сейчас иски покупателей облигаций к компании рассматриваются в судах.

ООО «Бердск ДД» было создано в 2011 году. С даты образования компания в рамках группы развивала сеть Hot Dog & Donuts. В 2012 году принято решение о закрытии бренда и переводе павильонов под бренд «Дядя Дёнер». С 2013 года поручитель стал управлять развитием сети в Академгородке, Бердске, Искитиме и рабочем поселке Кольцово. Всего на конец 2017 года функционировали 19 павильонов. На начало 2018 года в сегменте стритфуда в этих населенных пунктах оборот общественного питания без учета малого предпринимательства составлял, по данным Росстата, 188,5 млн рублей. Таким образом, «Бердск ДД» обладала на рынке долей в 60%.

ООО «Теон» было создано в 2012 году. Поручитель осуществлял свою основную деятельность на территории Кемеровской области, а именно в Новокузнецке, Шерегеше и Таштаголе. Сеть кафе насчитывала на конец 2017 года 32 павильона. В Новокузнецке совокупный оборот общественного питания (без учета малого предпринимательства) в 2016 году составлял 406 млн рублей, согласно базе данных показателей муниципальных образований Росстата. ООО «Теон» году занимало на рынке долю в 27%.