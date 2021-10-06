В Facebook заявили, что сбой в работе не привел к утечке данных пользователей

Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети зафиксировано не было.

— Де-факто того, что данные пользователей были скомпрометированы, нет, — цитирует сообщение компании ГЛАС.ru.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей.

Из-за изменения параметров роутеров произошла накладка в работе Facebook. Они отвечали за обмен объемом информации между центрами данных. Инженерам удалось найти и устранить неполадки, которые нарушили коммуникацию. Организация заявила, что они имели «каскадный эффект», который и привел к сбоям.

На данный момент сервисы работают в тоновом режиме. Компания работает над всеми вопросами, касающимися сбоев и их устранения. В результате нарушений произошли сбои в работе внутренних инструментов Facebook. Это послужило стоп-фактором для обнаружения вызвавшей их причины.

Из-за неполадок основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.