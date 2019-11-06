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По итогам таможенных проверок СТУ доначислено более 580 млн рублей

По результатам деятельности подразделений таможенного контроля возбуждено 284 дела об административном правонарушении и 14 уголовных дел.
  • 06/11/2019, 11:50
По итогам таможенных проверок СТУ доначислено более 580 млн рублей

За 10 месяцев 2019 года подразделения таможенного контроля после выпуска товаров Сибирского таможенного управления (СТУ) провели свыше 300 проверочных мероприятий, в результате которых доначислено более 580 млн рублей, взыскано 375 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров за 10 месяцев 2019 года по Сибирскому региону возбуждено 284 дела об административном правонарушении и 14 уголовных дел.

Отмечается, что основными направлениями проверочной деятельности являются контроль достоверности заявления кода товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, контроль достоверности заявления таможенной стоимости товаров, контроль обоснованности предоставления льгот по уплате таможенных платежей, а также предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации «санкционных» товаров.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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