Самые популярные у новосибирцев вакансии — бухгалтера

Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировали запросы соискателей Новосибирска на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей города, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

— Оказалось, что чаще всего новосибирцы ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 38000, на второй строчке по популярности водители (более 24000 запросов), на третьей – администраторы (почти 15000 запросов), — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, жители Новосибирска активно ищут предложения для главного бухгалтера, кладовщика, экономиста, юриста, торгового представителя, менеджера и директора.

— Конечно, запросов гораздо больше, чем только десять. Например, новосибирцы 2451 раз за месяц искали вакансии для программистов, 2507 – для медсестер, 1863 раза – для официантов, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. — Кроме вакансий, ряд соискателей с помощью поисковой строки ищут предложения от конкретных работодателей.

Еще кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы: временная (1247), вечерняя (1404), удаленная работа (2191)».

Анализ запросов на hh.ru показал, что кандидаты ищут не только работу. Например, 445 пользователей искали «ничего не делать», «спать» — 226, «играть» -111. А счастье и надежду пытались найти 875 посетителей.

Фото: pixabay.com, автор- cloudhoreca