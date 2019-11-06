«Кока-Кола» хочет расшириться в Новосибирске

— В рамках инвестпроекта мы планируем приобретение и установку на площадке линии по розливу безалкогольных напитков в алюминиевую банку мощностью 90 тысяч единиц продукции в час. На рынке России таких линий сегодня 2-3, не больше, — сообщил на заседании инвестсовета Новосибирской области руководитель по взаимодействию с органами власти ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Антон Калтыгин.

Начать реализацию проекта планируется уже в 2019 году, к эксплуатации приступить в 2020-м, а в 2021-м выйти на проектную мощность. Срок окупаемости — 3 года. Запуск новой линии, по словам Калтыгина, позволит компании усилить присутствие на активно развивающемся сегменте рынка — безалкогольные напитки в небольшой упаковке (0,3-0,25 литра), который растет на 5-10% в год, а по некоторым продуктам — до 30% в год.

— Сейчас мы не можем закрыть выпадающие продажи на этом рынке, так как возим эту продукцию из Москвы, — пояснил Калтыгин. — Кроме того, запуская производство в Новосибирске, мы сможем сэкономить на логистике.

Он отметил, что по правилам биржи не может публично озвучить необходимые для реализации проекта инвестиции, но подчеркнул, что эта сумма превышает критерии, прописанные в 583-ОЗ «О масштабных инвестпроектах» (от 500 млн рублей), и соответствует постановлению N418 «О перспективных направлениях инвестдеятельности». Компания планирует профинансировать проект полностью за счет собственных средств.

Запуск новой линии, по консервативному прогнозу, позволит увеличить мощность производства на новосибирской площадке на 15%, объем производства — на 12-15%. Как показывает отчет, опубликованный на днях Высшей школой экономики, 96% закупок компания осуществляет у локальных поставщиков, то есть инвестпроекты «Кока Колы» ведут к росту производительности у партнеров компании. Некоторые из них привязывают к проектам «Кока Колы» реализацию своих инвестпрограмм по расширению производства (гофрокартон, пластик, упаковочная пленка и т.д.).

— Запуск новой линии позволит создать 18 рабочих мест, при работе в две смены, со средней зарплатой выше рыночной. Если линия будет работать хорошо, то возможно создание 3 и 4 смены, — говорит Калтыгин. — Что касается налоговой составляющей, то сейчас примерно 50-70% наших отчислений составляет налог на прибыль. То есть совокупный налоговый платеж будет зависеть от того, как хорошо мы будем зарабатывать. Пока ожидаем роста налоговых отчислений в консолидированный бюджет области в 2020-2023 годах примерно на 7 млн рублей в год (совокупная сумма — около 135 млн в год, включая НДФЛ).

По этому проекту «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» запросила поддержку инфраструктурного характера: ремонт подъездной дороги к заводу (проезд Автомобилистов) — 3,2 км, который за время присутствия компании в регионе ни разу не проводился. Калтыгин подчеркнул, что эта дорога может быть перспективной для экономического развития Советского района Новосибирска и Новосибирского района области, так как вдоль трассы на некоторых участках уже находятся другие предприятия, часть зарезервирована под коммерческие объекты. «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» заявила о готовности софинансировать ремонт дороги, если будет найдена правильная правовая форма. Предполагаемая стоимость ремонта составляет около 20 млн рублей.

Еще один проект — расширение складских мощностей под сырье и готовую продукцию. Как пояснил Антон Калтыгин, существующие территориальные мощности предприятия практически исчерпаны. Сегодня возможны два вектора развития площадки: к югу от завода, но для этого придется перестраивать всю логистику производства и перекрыть дорогу, которой пользуются местные жители; второй — к северу от предприятия. Речь идет об участке площадью 17 тысяч кв. м между заводом и железной дорогой.

— В этом случае речь идет о содействии в получении земельного участка, так как он находится в федеральной собственности — им распоряжается ФГУП «Элитное» РАСХН, — пояснил Антон Калтыгин, комментируя запрашиваемые меры господдержки.

Инвестсовет одобрил проект компании. Губернатор Андрей Травников поручил минпрому и минтрансу оказать поддержку в вопросах, обозначенных инвестором.

В Новосибирске завод компании ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» работает с 1997 года. По производственной мощности и ассортименту является крупнейшим заводом компании за Уралом: производственная мощность 188 млн л в год, 6 производственных линий. На сегодняшний день инвестиции в развитие площадки составили 1,8 млрд рублей. В компании работают 380 сотрудников.

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