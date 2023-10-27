По поручению Бастрыкина в регионе создадут отдел по расследованию преступлений мигрантов

В связи с ростом криминальной активности иностранных граждан в следственном комитете создадут новое подразделение.

По сведениям пресс-службы Следственного комитета РФ, в ходе совещания по вопросам расследования преступлений в миграционной сфере председатель СКР Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции. В частности, будет назначен курирующий замруководителя, ответственный за это направление. Отчеты о работе будут предоставляться каждую неделю.

Кроме того, Бастрыкин поручил продолжать мониторинг СМИ и соцсетей на предмет присутствия публикаций о противоправных действиях мигрантов, особенно в отношении несовершеннолетних.

Особое внимание следственным органам следует обратить на законность привлечения ИП и юрлицами к трудовой деятельности иностранных граждан, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала, что глава Следкома Бастрыкин назвал Новосибирскую область привлекательной для мигрантов.