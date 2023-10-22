Глава Следкома Бастрыкин назвал Новосибирскую область привлекательной для мигрантов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на военно-научной конференции «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений — основа безопасности страны на современном этапе» назвал регионы, привлекательные для мигрантов. Среди них — Новосибирская область.

Глава ведомства в своем выступлении подробно остановился на проблеме преступности мигрантов. Он отметил, что в прошлом году зафиксирован рост на 37% числа расследованных всеми правоохранительными органами тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Председатель СКР также привел статистику за девять месяцев текущего года, свидетельствующую об отсутствии предпосылок к сокращению преступности мигрантов. Количество совершенных ими преступлений по сравнению с прошлым годом возросло и составило уже более 31 тысячи. Глава ведомства добавил, что не единичны факты совершения мигрантами преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

— Этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах, — отметил он.

По словам Бастрыкина, помимо Новосибирской области, иностранные граждане чаще всего стремятся в Московскую, Свердловскую и Иркутскую области, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Председатель СК добавил, что список этих регионов только увеличивается.

Председатель Следственного комитета представил собирательный портрет преступника-мигранта. По данным следствия, это мужчина, выходец из стран СНГ в возрасте 22-45 лет с начальным образованием, низким уровнем владения русским языком, знаний о российской культуре и истории, основах законодательства, в том числе уголовного.

В числе проблем, глава ведомства назвал возникновение этнических анклавов, представляющих угрозу для местного населения.

Напомним, по данным ГУ ФССП по Новосибирской области, с начала года судебные приставы Новосибирска отправили на родину 795 граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших срок пребывания в России. Еженедельно в среднем около 50 мигрантов правоохранители выдворяют из страны. Как правило, это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки мигрантов под Новосибирском.