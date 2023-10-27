Количество поездок на электросамокатах выросло на 83% в Новосибирске

Количество поездок новосибирцев на самокатах в этом году увеличилось на 83% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Whoosh. Средняя продолжительность одной поездки составила 11 минут 59 секунд. Более 84% всех поездок совершалось по транспортному сценарию.

Также в сервисе отметили, что 99,9% всех поездок происходило без ДТП.

— Сервис Whoosh завершает сезон кикшеринга и приступает к уборке самокатов с улиц города. Этот процесс займет некоторое время, но самокаты, которые пока остаются на улицах города, уже недоступны для поездок, — отметили в сообщении.

Однако подчеркивается, что с приходом весны и тепла самокаты вернутся на улицы Новосибирска.

В целом по России за 9 месяцев 2023 года пользователи Whoosh совершили 89,6 млн поездок, что на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Напомним, в этом году сервис Whoosh оказался на улицах Новосибирска вне конкуренции. Еще один игрок — компания «Юрент» — принял решение отложить запуск своего сервиса в городе из-за отсутствия взаимопонимания с местной властью. При этом в компании отмечали, что продолжает рассматривать Новосибирск как потенциальную площадку для своего бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты предложили снизить максимально допустимую скорость для самокатов.