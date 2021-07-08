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Из-за обострения пандемии АО «РЭС» возвращается к дистанционному режиму работы

  • 08/07/2021, 09:00
На территории Новосибирской области обостряется эпидемиологическая ситуация, недавно губернатор принял решение о продлении в регионе режима повышенной готовности.

Новости компанийВ связи с этим, а также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Центр обслуживания клиентов акционерного общества «Региональные электрические сети» приостановило очный приём граждан по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям. Однако, специалисты по обслуживанию клиентов продолжат работу в дистанционном формате.

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции АО «РЭС» рекомендует клиентам использовать различные электронные сервисы, разработанные компанией для удобства потребителей. Данные инструменты позволяют получить интересующие сведения, подать необходимые документы и провести оплату за подключение к электрическим сетям, не выходя из дома. 

В соответствии с действующим законодательством подать документы на технологическое присоединение можно несколькими способами:

Также в режиме онлайн на официальном сайте можно уточнить статус ранее поданной заявки, для этого нужно только указать ее номер и дату оформления. Возврат подписанных документов по технологическому присоединению предлагается осуществлять посредством почтовых отправлений в адрес АО «РЭС».

Кроме того, потребители могут задать интересующие вопросы по телефону бесплатной линии 8-800-201-92-20, где им будет предоставлена консультация в режиме автоинформатора или с привлечением специалиста call-центра. Однако в период прекращения очного приема число обращений на единую бесплатную линию значительно возрастает,  специалисты call-центра ежедневно принимают множество звонков, поэтому могут наблюдаться затруднения в соединении с оператором.

Получение информации возможно не только посредством телефонного звонка, для дополнительного информирования на сайте размещаются ответы на наиболее частые вопросы, возникающие у потребителей при оформлении технологического присоединения к электрическим сетям.  И даже если клиенты не найдут интересующую их информацию в такой обширной базе справочных материалов, они всегда могут получить ответ воспользовавшись электронным сервисом «Задать вопрос». Также для удобства клиентов на сайте внедрен виртуальный консультант (чат-бот), который призван облегчить поиск информации и ответов на вопросы о деятельности компании, а также обеспечить возможность получения искомой информации в любое время независимо от графика работы офисов обслуживания клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : эпидемия электроснабжение Короновирус АО «РЭС»


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