По прогнозам экспертов, подорожают свинина и курица

Такая информация содержится в мониторинге Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики Минсельхоза, пишет ГЛАС.ru. Согласно информации системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза, средневзвешенная цена свиней (в живом весе) у сельхозпроизводителей на 23 февраля составляла 104,52 тысяч рублей за тонну (без НДС). Это на 1,7% меньше, чем на прошлой неделе. Свиные полутуши снизились в цене на 1,5%, до 159,17 тысяч рублей за тонну.

Средневзвешенная цена на живую птицу была равна 99,47 тысячам рублей за тонну без учета НДС. Она повысилась за неделю на 0,3%. На мясо кур (тушка) ценник составил 131 тысячу рублей (снижение на 0,1%).