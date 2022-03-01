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Чемпионата мира по волейболу в России тоже не будет

  • 01/03/2022, 16:24
Автор:
Новости Новосибирска
Решение об этом приняла Международная федерация волейбола.

Административный совет Международной федерации волейбола ФИВБ (FIVB) принял решение не проводить в России чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Он должен был пройти в августе и сентябре 2022 года.

— Федерация волейбола России и Организационный комитет «Волейбол 2022» были проинформированы соответствующим образом, — говорится на сайте организации.

Представители ФИВБ уточняют, что это решение связано с событиями на Украине.

Чемпионат должен был состояться в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Уфе, Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово и Красноярске.

В Новосибирске матч должен был пройти на территории крупнейшего за Уралом волейбольного центра. Он был сдан в эксплуатацию осенью 2020 года. Объект расположен на площади около 4,5 гектаров в пойме Каменки на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе. Обе арены центра (тренировочная и спортивная) могут принимать до 5 тыс болельщиков. Также центр включает в себя два тренажёрных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе, комплекс помещений для комфортного размещения зрителей. Как сообщали в правительстве Новосибирской области, новосибирский волейбольный центр — это спортивный комплекс мирового уровня, который может принимать крупные международные турниры. Объем инвестиций составлял почти 2,5 млрд рублей.

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Вчера Международная федерация хоккея распространила сообщение о том, что отменила проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в России. Напомним, чемпионат был запланирован на начало 2023 года. Часть матчей должно было пройти в Новосибирске, а часть в Омске. Для его проведения в Новосибирске строится ледовый дворец спорта. Объем инвестиций в проект составлял 13 млрд рублей в ценах января 2022 года.

Фото пресс-службы управления Росреестра по Новосибирской области

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Рубрики : Политика Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : спорт санкции политика волейбол


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