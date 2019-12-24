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В Новосибирской области будет создан СНЦ ВВОД

Проект предусматривает в десятки раз увеличить суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН.
  • 24/12/2019, 18:30
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Обеспечить работу синхротрона и Центра генетических технологий, создать лучшие модели цифрового керна, а также вывести на новый уровень исследования искусственного интеллекта, происхождения Вселенной поможет реализация проекта создания Сибирского  национального Центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— СНЦ ВВОД – очень важный проект, интегрирующий многие направления программы «Академгородок 2.0», — подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.  — В этом году его инициаторами сформирована мультидисциплинарная команда, организована подготовка кадров на базе НГУ и институтов СО РАН, налажено активное взаимодействие с институтами – будущими заказчиками исследований, что очень важно для уточнения исследовательской программы, технических требований к проектируемой установке. В настоящее время завершается подготовка пакета документов, которые в 2020 году планируется направить в Минобр РФ для рассмотрения возможности включения планируемых объектов капитального строительства в Федеральную адресную инвестиционную программу.

Отмечается, что инициаторами проекта СНЦ ВВОД являются НГУ, Институт вычислительной математики и математической геофизики,  Институт систем информатики им. А.П. Ершова и  Институт вычислительных технологий. Он предусматривает строительство и оснащение в Новосибирской области не просто нового суперкомпьютера, а центра высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных мирового уровня в целях эффективной реализации национальных проекта «Наука» и «Цифровая экономика», а также программы развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»).

Для организации работы центра инициаторы проекта планируют строительство здания площадью 11,3 тыс. кв. м. Проект предусматривает в десятки раз увеличить суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН – до не менее 10 петафлопс на первом этапе.

— Его реализация позволит обеспечить потребности в  области суперкомпьютерных вычислений, обработки и хранении больших массивов данных для установок класса мегасайенс – Сибирского кольцевого источника фотонов, Центра генетических технологий – других флагманских проектов «Академгородка 2.0», научных институтов СО РАН, вузов, коммерческих компаний. Центр должен стать одним из узлов первого уровня Национальной суперкомпьютерной сети, обеспечивая суперкомпьютерными ресурсами регионы Сибири, а также Урала и Дальнего Востока, — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: pixabay.com, автор- blickpixel

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