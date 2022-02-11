По требованию генпрокуратуры в отношении красноярского предприятия могут возбудить уголовное дело

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Красноярск посетил АО «Красноярский завод синтетического каучука». Ранее на предприятии прошла прокурорская проверка с привлечением специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края, лабораторий ЦЛАТИ по Енисейскому региону и КГБУ «ЦРМПиООС». В ходе проверки было выявлено, что предприятие осуществляет выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а именно ацетона (пропан-2-он), в отсутствие установленного норматива и разрешительной документации.

Кроме того, деятельность АО «Красноярский завод синтетического каучука» по эксплуатации объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в отсутствие газоочистного оборудования, что привело к загрязнению атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, а именно, превышению предельно допустимых концентраций по бута-1,З-диен (1,3-бутадиен, дивинил) на границе санитарно-защитной зоны организации.

— Дмитрий Викторович лично убедился в допускаемых организацией нарушениях, а также проводимых в атмосферу выбросов, которые имеют специфичный запах, —уточняется в сообщении управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

После визита на предприятие Демешин направил материалы проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц и возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Прокурору края поручено поставить на особый контроль ход рассмотрения направленных материалов проверки, а также принять другие действенные мер прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений закона и взыскание ущерба объектам охраны природы.