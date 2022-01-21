По требованию Ростехнадзора суд повторно приостановил на 90 суток эксплуатацию газовой АЗС в Новосибирске

Судом установлено, что на основании распоряжения заместителя руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «СибГаз» — владельца опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная) по адресу: ул. Инская, 5. В ходе проверки установлено, что ООО «СибГаз» допустило нарушение требований промышленной безопасности названного опасного производственного объекта, сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

— На заправке повторно был выявлен ряд нарушений, в частности, работники АГЗС не проходили проверки знаний и стажировки. Кроме этого, на станции отсутствуют данные об осмотре технологического оборудования, а также данные о техническом обслуживании газопроводов и арматуры АГЗС, — отметили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

ООО «СибГаз» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, организации назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности АГЗС ООО «СибГаз» на срок 90 суток.