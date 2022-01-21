iPhone 11 стал «смартфоном года» в Новосибирске

Об этом сообщил в своем аккаунте директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В целом, 40% купленных в регионе гаджетов имели объем внутреннего хранилища 128 и более гигабайт. Увеличенный размер памяти стал одним из главных трендов в 2021 году — доля таких устройств в продажах выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом. А вот девайсы с небольшим накопителем теряют популярность — спрос новосибирцев на модели с 8 и 16 ГБ упал на 65%, а с 32 ГБ — на 20%.

Первое и второе место по количеству проданных гаджетов в Новосибирске заняла модель Apple iPhone 11 с памятью 128 ГБ и 64 ГБ соответственно, в тройке лидеров также Samsung Galaxy A02. На четвертом месте по популярности — Xiaomi Redmi 9A, а замыкает рейтинг снова Samsung — модель Galaxy A01 Core.

В Новосибирске взлетела средняя стоимость смартфона: всего за год она выросла на 35% и достигла 26 700 руб, что на 2 500 рублей больше, чем в среднем по России. Как отмечают аналитики МТС, стоимость растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Новосибирцы стали покупать более солидные гаджеты с качественными камерами и большими дисплеями, чтобы пользоваться ими дольше – средний срок замены аппарата за 2021 год вырос с двух лет до 3,3 лет.