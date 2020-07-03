Треть Плющихинского кладбища незаконно выбыла из области

В апелляционной судебной инстанции пересматривается дело по незаконному выбытию из Новосибирской области земельного участка площадью 1,7 тысячи га, находящегося в неразграниченной собственности. Как сообщают в департаменте имущества и земельных отношений, ранее судом первой инстанции сделка была признана незаконной, а группа причастных лиц — осуждена. В результате 70% земли были возвращены региону.

— По оставшимся 30% ведется работа, — говорит начальник департамента Роман Шилохвостов. — Приговор был возвращен в апелляцию на повторное рассмотрение, и, возможно, придется начинать все с нуля. Но отступать не намерены.

По словам чиновника, в настоящее время к делу подключилась прокуратура Новосибирской области, поскольку имеется значительный нюанс: на невозвращенную территорию приходится треть Плющихинского кладбища.

По информации областного правительства, по итогам прошлого года в госсобственность региона поступили по различным основаниям 348 объектов недвижимости, выбыли 285. Размер поступлений денежных средств в областной бюджет от используемого имущества составил 164,8 млн рублей. Правительственной комиссией по федеральным земельным участкам в Новосибирскую область были переданы 4 земельных участка общей площадью 446 га. Сумма исчисленного налога на имущество, включенного в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организации определяется кадастровой стоимостью, составила около 2 млрд рублей. За истекший год она увеличилась на 350 млн рублей.

— Закон о регулировании госимущества Новосибирской области, который мы приняли 2 года назад, эффективно вошел в стадию реализации, — говорит председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. — Мы получаем неплохие деньги от использования госимущества, по возможной реализации земельных участков. Сегодня есть возможность пополнить казну где-то на 5 млрд от реализации участков, на которых будут инвестиционные проекты

Всего по линии департамента по итогам 2019 года проведены 75 проверок, выявлены более 100 нарушений. Все нарушения зафиксированы, составлены административные протоколы, направлены в суды. В работе департамента находилось 231 судебное дело. Были взысканы и поступили в бюджет более 19 млн рублей.

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