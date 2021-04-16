Рекламодателям

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

  • 16/04/2021, 17:00
Авторы: Мария Садыкова
Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?
Повышение цен искусственно создали российские СМИ.

Стоимость отдыха на российских курортах резко взлетела после закрытия Турции, об этом пишут второй день все российские СМИ. По данным сервиса Booking.com, цены на две ночи проживания в Сочи с 1 по 3 мая доходят до 88 тысяч рублей. Но на том же сервисе есть вполне лояльные варианты на первой береговой линии — 14 тысяч рублей. Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко в разговоре с корреспондентом Infopro54 оценила рост цен на путевки на курорты России, в том числе на Черноморское побережье, в 10-15 % с начала года.

— Ежегодно происходит повышение на майские праздники, все, кто хотел полететь в эти даты, покупали путевки заранее в феврале. Так что сейчас нельзя делать выводы о технической картине по рынку в целом, — отметила она. — Кроме того, каждый год происходит сезонное подорожание курортных путевок: из-за роста курса доллара и авиационного топлива.

По ее словам, туристы, у которых отменились туры в Турцию, не стимулируют рост цен. Сейчас большинство покупателей находятся в подвешенном состоянии из-за переговоров с туроператорами и авиакомпаниями.

— Сейчас «сгоревшие» путевки можно обменять у своего оператора или просто перенести отпуск на неопределенный срок. Туристу необходимо написать заявление в адрес туроператора с просьбой предоставить возможные варианты смены даты или страны, — говорит Фоменко.

В санаториях Новосибирской области корреспонденту Infopro54 сообщили, что из-за сложившейся ситуации с Турцией ажиотажа на приобретение путевок в регионе также не наблюдается.

В материале, опубликованном вестником Ассоциации туроператоров России (АТОР)  от 15 апреля, говорится, что все основные ценовые изменения по отелям юга России на май и лето были произведены еще в феврале 2021 года. По сравнению с 2020 годом, цены на лето в сегменте 4-5 звезд уже тогда выросли в среднем на 18-25%, в сегменте 3 звезд — на 1-12%, а объекты ниже 3 звезд — на 2-7%. С учетом того, что отелей 4-5 звезд на юге России очень мало, то в среднем по рынку цены на летний отдых на Черном море с начала года выросли на 10-11%. По оценкам экспертов, опрошенных АТОР, во многих СМИ просто спутали это повышение цен относительно прошлого года и искусственно привязали его к закрытию Турции.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, без отдыха в Турции из-за ограничения авиасообщений только на период до 1 июня остались, как минимум, 533,2 тысячи российских туристов, купивших туры «большой шестерки» туроператоров. А с учетом продаж средних и нишевых игроков — и все 600 тысяч человек.

Фото с сайта Министерства курортов и туризма Республики Крым

1 216

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Россия

Теги : Турция туристы отдых Лето


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

06/04/2021, 10:20

Опасайтесь сайтов-двойников!

01/04/2021, 19:01

Бывшие склады Минобороны в Омске будут проданы на торгах

31/03/2021, 15:29

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Актуальный разговор

Как профанаторы убивают рынок некачественными тренингами

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Для реставрации «Дома с часами» нашли деньги

16/04/2021, 17:53

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

16/04/2021, 17:39

Новосибирск попросит федеральные деньги на малые реки

16/04/2021, 17:32

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

16/04/2021, 17:20
Новости компаний

Открыть расчетный счет бизнесу стало проще

16/04/2021, 13:25

В Банке Акцепт повысили ставки по вкладам!

16/04/2021, 12:43

ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования

16/04/2021, 11:25

Банк Уралсиб вошел в 15 лучших российских банков по мнению клиентов — Forbes

16/04/2021, 10:58

Банк «Санкт-Петербург» признан одним из лучших банков России, по версии Forbes

16/04/2021, 10:52

Экономика

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Еще неделю дышим пылью

Муниципалитеты снова настаивают на повышении бюджетной самостоятельности

Из-за пандемии сибирские клиники задолжали пациентам около 20% операций

Финансы

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Новосибирский филиал ВТБ возглавил новый управляющий

Политика

Задержан автор скандального фильма о клубе «Успех»

Мэр Новосибирска займется мобилизацией

Сергей Меняйло покидает Сибирь

У областных справороссов может смениться лидер

Глава Первомайского района ушел в большую политику

Недвижимость

Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Цены на вторичку в Новосибирске продолжают расти

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

Современные «панельки»: удобство, доступность, хорошая логистика

Технологии

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

В ННИИТО пытаются воссоздать центр терапии пациентов с ДЦП

На новосибирском тренажере космонавты провели более 4 тысяч тренировок

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

Выйти из трамвая без страха за жизнь

12 апреля в Новосибирске стартует безлимитный проездной

«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Топ-5 самых продаваемых брендов Новосибирской области снова возглавил Toyota

Медицина

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Авто

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

Туризм

Роспотребнадзор разъяснил новые правила для прибывающих в страну россиян

Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Почему школьники заваливают краеведение на ВПР и контрольных?

Общество

Для реставрации «Дома с часами» нашли деньги

Новосибирск попросит федеральные деньги на малые реки

С начала года СГК подключила 11 новых зданий к теплоснабжению от ТЭЦ Новосибирска

В Новосибирской области похолодает до -16 градусов

85% завозных случаев коронавируса в Новосибирске выявлено у прилетевших из Турции

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска