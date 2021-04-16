Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Стоимость отдыха на российских курортах резко взлетела после закрытия Турции, об этом пишут второй день все российские СМИ. По данным сервиса Booking.com, цены на две ночи проживания в Сочи с 1 по 3 мая доходят до 88 тысяч рублей. Но на том же сервисе есть вполне лояльные варианты на первой береговой линии — 14 тысяч рублей. Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко в разговоре с корреспондентом Infopro54 оценила рост цен на путевки на курорты России, в том числе на Черноморское побережье, в 10-15 % с начала года.

— Ежегодно происходит повышение на майские праздники, все, кто хотел полететь в эти даты, покупали путевки заранее в феврале. Так что сейчас нельзя делать выводы о технической картине по рынку в целом, — отметила она. — Кроме того, каждый год происходит сезонное подорожание курортных путевок: из-за роста курса доллара и авиационного топлива.

По ее словам, туристы, у которых отменились туры в Турцию, не стимулируют рост цен. Сейчас большинство покупателей находятся в подвешенном состоянии из-за переговоров с туроператорами и авиакомпаниями.

— Сейчас «сгоревшие» путевки можно обменять у своего оператора или просто перенести отпуск на неопределенный срок. Туристу необходимо написать заявление в адрес туроператора с просьбой предоставить возможные варианты смены даты или страны, — говорит Фоменко.

В санаториях Новосибирской области корреспонденту Infopro54 сообщили, что из-за сложившейся ситуации с Турцией ажиотажа на приобретение путевок в регионе также не наблюдается.

В материале, опубликованном вестником Ассоциации туроператоров России (АТОР) от 15 апреля, говорится, что все основные ценовые изменения по отелям юга России на май и лето были произведены еще в феврале 2021 года. По сравнению с 2020 годом, цены на лето в сегменте 4-5 звезд уже тогда выросли в среднем на 18-25%, в сегменте 3 звезд — на 1-12%, а объекты ниже 3 звезд — на 2-7%. С учетом того, что отелей 4-5 звезд на юге России очень мало, то в среднем по рынку цены на летний отдых на Черном море с начала года выросли на 10-11%. По оценкам экспертов, опрошенных АТОР, во многих СМИ просто спутали это повышение цен относительно прошлого года и искусственно привязали его к закрытию Турции.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, без отдыха в Турции из-за ограничения авиасообщений только на период до 1 июня остались, как минимум, 533,2 тысячи российских туристов, купивших туры «большой шестерки» туроператоров. А с учетом продаж средних и нишевых игроков — и все 600 тысяч человек.