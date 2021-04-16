Окажется Краснообск в реестре культурного наследия области или нет?

— Никто Краснообск не исключал из перечня культурного наследия региона. По заявлению общественника — жителя Краснообска (Валерия Котельникова) — на протяжении 9 месяцев в 2019 -2020 годах в поселке проводились исследования объектов. Их результаты поступили в инспекцию в апреле. В апреле-мае вся инспекция лежала с ковидом и мы не смогли качественно отработать документацию, — признала на пресс-конференции начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

В июле 2020 года был подписан приказ о включении Краснообска в реестр как «Научного городка Сибирского отделения ВАСХНИЛ». Однако, через неделю в инспекцию снова поступило письмо от общественника, возмущенного принятым документом. Он интересовался по какой причине в проект, а значит и в список объектов имеющих культурную ценность и защитный статус, попали ряд коммерческих зданий, имеющих признак самостроя.

—Когда мы открыли приказ, то ахнули: действительно в нем было много недоработок. Проектная документация содержала в себе грубейшие нарушения. В описание попали строения, которые не имеют никакого отношения к истории Краснообска. Это была совокупность критичных факторов, которые сошлись. В результате (в августе) приказ был отменен, так как не мог существовать ни в каком варианте, — говорит Медведева.

Через суд инспекция доказала, что оставлять в неопределенности эту ситуацию нельзя, и документы были направлены на дальнейшее исследование. Сейчас работы еще продолжаются.