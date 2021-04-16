«Распадская» привлекает в Сбербанке кредит на 200 млн долларов США

По информации пресс-службы Сбербанка, средства будут направлены на финансирование инвестиционной и текущей деятельности компании, а также проектов, связанных со снижением воздействия на окружающую среду.

— ЕВРАЗ — давний партнёр Сбера, и мы рады предоставить ПАО «Распадская» финансирование на 200 млн долларов США сроком на 5 лет. Это первый ESG-кредит, выданный Сбером угольной компании. Предоставленный кредит связан с показателями устойчивого развития, поэтому процентная ставка по нему может снижаться при условии выполнения компанией ESG-обязательств: получение ESG-рейтинга не ниже среднего по отрасли, а также публикация политики по устойчивому развитию и включение в нее планов по сокращению выбросов парниковых газов, — прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

«Распадская» уделяет повышенное внимание вопросам природоохранной деятельности и минимизации воздействия на окружающую среду.