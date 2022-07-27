Почему инженерные исследования требуются всем инвесторам

Данные о рельефе, инфраструктуре, грунте и других особенностях местности помогут разработать грамотный проект, согласовать его в контролирующих органах, а затем возвести долговечный объект. При этом проводить исследования можно как в добровольном, так и в обязательном порядке.

Нужно ли заниматься проведением исследований

Просто приступить к монтажу не выйдет, даже если земельный надел находится в собственности инвестора. Любая застройка оказывает сильное влияние на экосреду и геологические процессы. С целью предотвращения непредвиденных последствий строительные работы обязательно согласовывать с контролирующими органами. Для этого требуются топографическая съемка земельного участка и другие исследовательские работы.

Количество требуемых измерений будет отличаться для каждого конкретного инвестора. В одних случаях достаточно составить топоплан, тогда как при возведении других зданий нужно организовывать комплексные изыскания, включающие геологию, экологию и геодезию местности. Объем необходимых для получения разрешительных документов указан в нормативной документации, включая соответствующие Своды правил. Также вы можете узнать, какие исследования будут обязательными в вашей конкретной ситуации, связавшись со специалистами компании «Геология.ОРГ».

Что дают инженерные изыскания кроме легализации монтажа

Но возможность легально возвести здание – не единственная причина организовать геологию участка и остальные исследования. Также предоставленные профильными специалистами сведения помогут:

уменьшить издержки. Инженеры подскажут оптимальный тип фундамента без чрезмерной прочности. Также они обнаружат на территории полезные ископаемые, которые можно продать;

повысить срок службы здания. Своевременная оценка особенностей почвы и агрессивности среды позволит увеличить устойчивость объекта ко внешним воздействиям, а также предотвратить наиболее вероятные аварийные ситуации;

защитить природу. Выполненные на предпроектном этапе инженерно-экологические изыскания для строительства помогут оценить уровень неблагоприятного техногенного влияния на окружающую среду. Это позволит избежать проблем с проверяющими органами и принять комплекс требуемых природоохранных мер.

Дополнительно инженерно-исследовательские работы дают возможность озеленить участок, подключить здание к коммуникациям, оценить требуемое количество стройматериалов и решить многие другие задачи. Благодаря всему этому привлечение геологов, экологов и геодезистов станет оптимальным решением для всех инвесторов, независимо от назначения и параметров будущего здания.