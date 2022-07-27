В Новосибирской области зафиксировали два случая редкого заболевания после покусов клещей

В Новосибирской области отмечают резкое увеличение активности клещей, сообщает КП-Новосибирск. Количество случаев энцефалита увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, боррелиоза – в три.

Главный инфекционист региона Лариса Позднякова рассказала, что зафиксированы также два случая редкой ку-лихорадки.

— На протяжении 10 лет подобных случаев на территории региона не регистрировали. Оба пациента из сельской местности, — сообщила Лариса Позднякова.

Ку-лихорадка – крайне опасное заболевание с тяжелым течением и летальными исходами. Но, к счастью, оба пациента живы и уже поправились.

Однако главный инфекционист региона уточнила, что тяжело болеют преимущественно невакцинированные пациенты, поэтому прививку рекомендуют ставить осенью, затем вторую через месяц, а после – раз в год.