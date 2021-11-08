Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Итоги почти завершившейся на территории Новосибирской области уборочной кампании отмечены рядом рекордных, по сравнению с предыдущими годами, показателей развития аграрной отрасли. Об этом в ходе доклада на оперативном совещании в областном правительстве сообщил глава министерства Евгений Лещенко.

Во-первых, выросла посевная площадь за счет ввода в сельхозоборот неиспользуемых земель и диверсификации отрасли растениеводства.

— Посевная площадь возросла на 40 тысяч га и достигла 2,3 млн га. Наиболее существенный рост посевных площадей — в Искитимском, Кочковском, Татарском, Черепановском, Краснозерском районах, — сообщает Евгений Лещенко. — Продолжается процесс диверсификации растениеводства. Обеспечен прирост посевной площади масличных культур на 80 тысяч га (46%). Наиболее существенная динамика по посевным площадям льва масличного. Наибольший объем посевных площадей масличных культур — в Краснозерском, Кочковском и Купинском районах.

Вторым рекордным показателем стали объемы используемых хозяйствами области удобрений — 131 тысяча тонн: 24,5 кг действующего вещества на 1 га посевной площади.

— Лидируют по объемам Колыванский, Краснозерский, Кочковский и Ордынский районы, — говорит министр. — В Колыванском районе вышли на показатели южных и северокавказских регионов. Есть прямая корреляция между уровнем применения удобрений и урожайностью сельскохозяйственных культур. В настоящее время работаем с центром передового земледелия по размещению на территории области баз хранения. Возможно, это будут незадействованные сейчас базы.

Наконец, третьим фактором, существенно повлиявшим на рост урожайности, стало увеличение площади, обработанной от сорняков.

— Результатом всей этой работы стал рекордный для области урожай зерновых и зернобобовых культур — 3,1 млн тонн, — сообщает Лещенко. — Это показатель 2009 года, но тогда у нас практически не было технических культур, а в настоящее время к зерновым можно прибавить еще 350 тысяч тонн технических культур. В четырех районах урожайность превысила 3 ц/га, лидирует, как и в прошлом году, Колыванский район. Сбор пшеницы также превышает показатели прошлых лет в трех районах. Лидирует вновь Колыванский район.

В настоящее время, по информации министерства, зерна из пшеницы 3-го класса намолочено 46%, 4-го — 39%. Доля продовольственной пшеницы в объеме собранного урожая — 85%. Заготовлено 411 тысяч тонн сена, 714 тысяч тонн силоса. Общая кормообеспеченность (с учетом переходящих остатков кормов и зарезервированных объемов зернового урожая) — 41,5 центнера кормовых единиц на условную голову.