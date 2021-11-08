Жюри шестнадцатого конкурса «Сибирь.ПРО» определило имена лучших журналистов Сибири

К участию было представлено 950 заявок из всех десяти регионов округа – это абсолютный рекорд за историю работы проекта. Тема конкурса в этом году – «Сибирь: ПРОстранство цифровой трансформации».

Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, – «Экономика», посвящена реализации на территории Сибири приоритетных экономических задач. Среди них – создание новых и модернизация существующих производств, внедрение передовых цифровых технологий, развитие наукоёмких отраслей экономики, диверсификация оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, к рассмотрению принимались работы об уникальных управленческих решениях, позволивших не только успешно преодолеть сложности пандемии, но и выйти на новый уровень развития предприятий; о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, о развитии малого и среднего предпринимательства, внедрении технологий и инноваций, способствующих повышению уровня жизни населения и экономическому росту.

Награда в номинации полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «Экономика» присуждена в пяти категориях.

Лучшим СМИ среди печатных и сетевых изданий выбран интернет-журнал «Томский обзор» за серию работ о бизнес-проектах начинающих предпринимателей из города Томска. Герои публикаций делятся историями успеха и с уверенностью ставят новые масштабные цели по продвижению своего дела.

В категории «Электронное СМИ» победу одержала ГТРК «Кузбасс» со спецпроектом «Время – для дела», который посвящён господдержке индивидуальной предпринимательской инициативы в Кемеровской области. В лидеры среди районных изданий в этом году вышла газета «Знамя Ильича» (Алтайский край) с серией работ «Здесь хлебный дух, здесь сдобой пахнет»; «Здесь снова возрождается жизнь»; «Полоса обновления». Материалы рассказывают о реализации инвестиционных программ в городе Заринске Алтайского края, ставшем в 2017 году территорией опережающего развития, и о деятельности крупных производств Заринского района.

Победителем среди журналистов электронных средств массовой информации в главной номинации стала корреспондент ГТРК «Алтай» Екатерина Потешкина (Гаськова) с фильмом «Соль Алтайской земли». В видеоматериале говорится о крупном солевом месторождении Алтайского края, где в ближайшем будущем запустят новый цех по производству технической соли. В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» первой стала Маргарита Решетинская («Коммерсантъ-Сибирь», Новосибирская область), автор работы «Территории особого режима». В своей публикации Маргарита рассказала о предприятиях-резидентах ТОСЭР в регионах Сибири и о том, как они помогают решать проблемы моногородов.

В 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий, участники конкурса проявили большой интерес к номинации «Наука и образование». Премию впервые поддержал генеральный партнёр проекта – ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Лучшим автором печатного/интернет СМИ признана журналист газеты «Академический проспект» (Томская область) Ольга Булгакова с работой «Снега, ветра…и белые медведи». В категории «Журналист электронного СМИ» по направлению «Наука» жюри присудило победу Олесе Герасименко (ГТРК «Новосибирск») за серию работ о разработках новосибирских учёных-химиков. Награду по направлению «Образование» в той же категории получит Ольга Шахматова (Стельмах), корреспондент ГТРК «Хакасия», с видеоматериалом «Дорога в школу каждый день через лес и в кромешной тьме».

В традиционной номинации «Демографическая ПРОгрессия» оценивались публикации о реализации национального проекта «Демография», о поддержке института семьи, материнства и детства. Проект Марины Вдовик (ИР «ЧС-инфо», Новосибирская область) «Многодетные семьи – будущее России» был признан лучшим среди работ печатных изданий. Победителем в категории «Журналист электронного СМИ» в этой номинации стала Анастасия Подоляко, представляющая телеканал «Кузбасс Первый» (Кемеровская область), с сюжетом «Многодетная деревня».

Особое внимание участников шестнадцатого «Сибирь.ПРО» заслужила номинация «ПРОдвижение территорий» о туристическом потенциале регионов Сибири. В рамках единственной категории – «Фоторабота» – побороться за главный приз смогли фотокорреспонденты сибирских СМИ. Лучшим, по мнению экспертов, был признан Александр Ощепков (сетевое издание «НГС.новости», Новосибирская область) с серией фотографий «Утраченное искусство: лодки долбленки в татарском селе Юрт-Акбалык, в Новосибирской области». В 2021 году номинацию поддержал партнёр проекта «Сибирь.ПРО» – АО «Аэропорт Толмачёво».

Номинацию «Здоровье» поддерживает генеральный партнёр конкурса – фармацевтическая компания «Эвалар». Победителем в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» названа журналист регионального информационного портала «ОмскИнформ» Наталья Чебакова с материалом «Дела сердечные: как в омском кардиодиспансере людей спасают». Татьяна Моноенко, журналист ГТРК «Новосибирск», с фильмом «Детская больница. От сердца к сердцу» стала лидером по результатам голосования жюри среди авторов электронных СМИ.

Победителем среди авторов печатных/интернет медиа в номинации «Свой дом» стала Жанна Гладкова (газета «Континент Сибирь», Новосибирская область) с серией работ о реализации в Новосибирской области мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда». А корреспондент «12 канала» (Омская область) Екатерина Шипилова со специальным проектом «Омск меняется» одержала победу в категории «Журналист электронного СМИ».

Номинация «АгроПро» посвящена стабильной и эффективной работе агропромышленного комплекса Сибири. По решению жюри лучшим в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» признан Олег Лысаков, автор газеты «Маяк» Любинского района Омской области, с серией работ о развитии животноводческой отрасли в районе. С выпуском «Сельское хозяйство региона» проекта «Кузбасс. Главное» лучшим журналистом электронного СМИ в этой номинации выбран Михаил Захаров, представляющий телеканал «Кузбасс Первый».

Генеральный партнёр проекта ПАО «Россети Сибирь» учредил на конкурсе номинацию «Надёжная энергетика». Победу в ней одержала журналист телекомпании «ТВК» (Красноярский край) Полина Михальчук с проектом «Анатомия тепла», в котором рассказывается об основных видах топлива, их физических характеристиках, степени воздействия на окружающую среду и возможных способах использования.

Номинация «Цифровая Сибирь», учреждённая генеральным партнёром проекта – Макрорегиональным филиалом «Сибирь» ПАО «Ростелеком», посвящена развитию телекоммуникационной отрасли на территории Сибири, ключевым трендам в IТ-индустрии и телеком-сфере. Первым в категории «Автор печатного/электронного/интернет-СМИ» определён журналист бизнес-портала «Континент Сибирь» (Новосибирская область) Фёдор Туров со статьёй «Что принёс 2020 год в программу «цифрового импортозамещения»?».

Компания «Ростелеком» на протяжении многих лет поддерживает традиционную номинацию «Молодая Сибирь». Победу в ней одержала Любовь Ефремова (газета «Знамя труда» Муромцевского района Омской области) с материалом «Сильная духом». А лучшим корреспондентом электронного СМИ, по мнению экспертов, признана Елена Власова (ГТРК «Новосибирск») с сюжетом «Жить на Севере».

В номинацию «ПРОизведено в Сибири» принимались работы о товарах высшего качества, о магистральных брендах, связанных с развитием Сибирского федерального округа. Премию учредил партнёр проекта – АО «ХК «Сибирский цемент». Лучшими в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» стали Егор Хворенков и Катерина Кайгородова, журналисты интернет-журнала «Томский обзор», с проектом «Всё о Томскнефтехиме». Специальный репортаж «Как делают подсолнечное масло на Алтае» принёс победу Татьяне Голубевой, корреспонденту телеканала «ТОЛК».

Работы студентов факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа в этом году вновь принимались к участию в номинации «ПРОба пера». По условиям проекта, на суд жюри представлялись опубликованные и неопубликованные материалы, а также видео- и аудиосюжеты, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе. Победителем в категории «Материал печатного/интернет-СМИ» стала Алина Кравченко, студентка Новосибирского Национального исследовательского государственного университета (НГУ), и её работа «Доктор, а почему у вас такие большие уши и хвост?» о канистерапии как одном из методов лечения и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Марк Табачков, Андрей Иванов и Валерия Маркеева (НГУ) стали лидерами с видеоматериалом «Персонажи из одной вселенной» в категории «Сюжет/передача электронного СМИ/фоторабота».

Материалы, посвящённые корпоративной социальной ответственности, государственно-частному партнёрству, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири, оценивались в номинации «ПРО КСО и благотворительность» компании «СУЭК-Кузбасс». В этом году лучшей признана журналист «10 канала» (Кемеровская область) Екатерина Юрганова с проектом «Кузбассовцы»: БЛАГОтворители».

«ПРОверенный источник» – специальная премия Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», учреждённая инфопартнёром проекта – информационным агентством «Интерфакс». Лидером спецпремии за лучшую публикацию на экономическую тему стала журналист газеты «Континент Сибирь» (Новосибирская область) Жанна Гладкова.

Группа «Сибантрацит» выступает учредителем номинации «Горный ПРОфиль». Победу в ней одержала главный редактор газеты «Черногорский рабочий» (Республика Хакасия) Валентина Корзунова со статьёй «Трудовая рота машиниста Токарева». А лучшим журналистом электронного СМИ выбрана Екатерина Юрганова с проектом «Кузбассовцы»: они выбрали работу под землёй» («10 канал», Кемеровская область). Специального приза от учредителя номинации удостоилась журналист газеты «Кузбасс» Лариса Максименко с материалом «Пятый… из «Джентльменов удачи».

В традиционной номинации члена жюри, сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени» победителем названа Оксана Савочкина, автор программы «Местные жители» («12 канал», Омская область) за сюжет «Старинное ремесло на всю жизнь завлекло. Мастер-самоучка из глухой деревушки Чагино».

В номинации «ПРОфессия железнодорожник» партнёра проекта Западно-Сибирской железной дороги, которая в этом году отмечает своё 125-летие, журналисты представили материалы о развитии железнодорожного комплекса регионов Сибири, внедрении инновационных решений на транспортной отрасли, о ветеранах и действующих работниках магистрали. Лидером номинации стала корреспондент «12 канала» (Омская область) Наталья Бельская с сюжетом «Железнодорожники в годы войны».

Награды лучшим журналистам Сибири по итогам XVI конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» будут вручены в Новосибирске на торжественной церемонии при участии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Кроме того, победителей в этом году ждёт пресс-тур на ряд современных объектов экономики регионов Сибири.

Поздравляем коллег с заслуженными победами!