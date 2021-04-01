В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Банк России совместно с участниками финансового рынка запустил систему «Маркетплейс». Ее цель — создать возможности для дистанционной розничной продажи/покупки финансовых продуктов (услуг) по всей стране, без географических ограничений. Проект направлен на развитие конкуренции на финансовом рынке и обеспечение доступности финансовых услуг жителям всей страны, сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области.

На первоначальном этапе в систему «Маркетплейс» вошли три онлайн-площадки: ПАО «Московская биржа», АО «ВТБ Регистратор» и АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Для населения на этих площадках доступны следующие финансовые сервисы: открытие банковского вклада, приобретение полиса ОСАГО, ценных бумаг и паев ПИФов. В дальнейшем количество финансовых продуктов и услуг будет расти.

Маркетплейс — онлайн-сервис, позволяющий гражданам приобретать финансовые продукты от разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме. Он функционирует по принципу plug&play («подключайся и играй») и объединяет следующих участников:

Финансовые платформы — площадки, на которых взаимодействуют финансовые организации и клиенты для заключения сделок. Задача платформы состоит в автоматизации взаимодействия сторон и обеспечении удобства совершения финансовых транзакций. По закону все операторы финансовых платформ должны быть включены в соответствующий реестр Банка России.

Поставщики финансовых продуктов и услуг — банки, страховые компании, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, эмитенты корпоративных и государственных облигаций.

Регистратор финансовых транзакций (РФТ) — реестр хранения юридически значимой информации по совершенным на платформах сделкам. Выписку из РФТ можно получить через портал Госуслуг.

Сайты-агрегаторы — интернет-ресурсы и мобильные приложения, предоставляющие клиенту возможность сравнения и выбора финансовых продуктов по основным параметрам: срок, процентная ставка, рейтинг и так далее.