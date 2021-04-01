СГК заместила котельную двух жилых комплексов в Новосибирске

Ранее их отапливала котельная. СГК инвестировала в проект около 143 млн рублей.

Восемь заселенных многоквартирных домов уже получают тепло от ТЭЦ. Переключение жилых комплексов в Калининском районе Новосибирска на централизованное теплоснабжение специалисты провели в конце марта — без перебоев в подаче тепла жителям домов.

Ранее теплоисточником для домов «Онеги» и «Северной короны» была котельная компании «ТСП-Сиб», которая располагалась напротив дома на улице Мясниковой, 30. Теперь на ее месте работает центральный тепловой пункт (ЦТП).

Для подключения к магистральным трубопроводам подрядчик СГК — компания «Подзембурстрой» — построил внутриквартальные тепловые сети. Проложена тепловая сеть протяженностью 1 км 150 метров, диаметром 400 мм, а также 100-метровый трубопровод диаметром 300 мм.

Суммарный объем переключенной нагрузки восьми многоквартирных домов составил 9 Гкал/час.

Оборудование ЦТП рассчитано на более значительную подключаемую нагрузку — до 25 Гкал/ч. Этот задел предусмотрели с учетом продолжения строительства в ЖК «Онега».

Территорию благоустроят в период, когда установится теплая погода, завершить работы подрядчик должен до конца мая.

Также в этом году СГК начнет в Новосибирске работу по замещению еще нескольких котельных компании «ТСП-Сиб» — в Октябрьском и Заельцовском районах. Планируется, что потребители котельной на улице Кирова, 34а, должны до конца 2021 года начать получать тепло от ТЭЦ-5.