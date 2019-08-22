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Почему сидение опаснее курения: вся правда о сидячей работе

  • 22/08/2019, 13:34
Вы наверняка слышали, что малоподвижный образ жизни – причина множества заболеваний. Но сидячая работа в этом плане даже более опасна, чем лежание на диване. Почему это происходит и как избежать страшных последствий? Давайте разбираться…

Немного статистики

Гиподинамия (низкая двигательная активность) занимает 4-е место среди причин, ведущих к преждевременной смерти.

Ежегодно более3-х миллионов человек умирает из-за болезней, спровоцированных недостатком движения;

Наш современник в среднем сидит 13 часов в день. И спит 8 часов. Таким образом, для движения остается всего 3 часа в сутки.

Почему сидеть вредно?

Положение сидя является для человека самым неестественным из всех существующих. Наш позвоночник не предназначен для сидения на стуле. Если же человек непрерывно проводит в сидячей позе более 7 часов в день, то:

  • Позвоночный столб деформируется. Он меняет свою здоровую естественную S-форму на сутулую форму буквы С;
  • При этом происходит блокировка мышц спины и пресса, которые предназначены для поддержания тела в вертикальном положении;
  • Ослабевают косые и боковые мышцы, вся нагрузка переносится на позвоночник. Это приводит к серьезному давлению на межпозвоночные диски, их быстрому изнашиванию и деформации;
  • Повышается вероятность застоя крови и лимфы;
  • Растет вес, причем нередко до степени ожирения;
  • Поднимается уровень гормона кортизола, что способствует большей подверженности человека стрессам;
  • Существенно возрастает риск развития остеопороза, диабета или сердечнососудистых заболеваний.

Даже 4-часовое ежедневное сидение провоцирует развитие хронических болезней. И вообще – количество часов, проведенных на стуле, обратно пропорционально продолжительности вашей жизни. Вот почему врачи говорят, что сидение – это новое курение, только еще более опасное.

Что же делать, если работа сидячая?

Как это ни печально сознавать, но физические упражнения и удобные стулья никак не компенсируют последствия длительного сидения. Последние медицинские исследования показали, что существует лишь один способ избежать негативных последствий сидячей работы – меньше сидеть.

Вы спросите, разве это реально, если человек трудится в офисе, и его рабочее место – это стол с компьютером и стул? Вполне, если верить специалистам. Следуйте этим правилам уже сегодня, и постепенно они войдут в привычку:

  • Вставайте из-за стола всегда, когда есть такая возможность. К примеру, подчиненный зашел к вам в кабинет обсудить рабочий проект. Разве обязательно делать это, сидя друг напротив друга? Вы вполне можете вести разговор стоя. А еще лучше – прогуливаясь по коридору, или вовсе выйдя на улицу;
  • Предложите своим коллегам проводить еженедельные собрания и ежедневные планерки стоя. Во всяком случае, пусть будет позволено стоят тем, кто этого желает;
  • Даже за ноутбуком можно работать стоя – поставьте его на специально оборудованную полку, которая заменит вам стол;
  • Не садитесь в транспорте по пути на работу и с работы. Вы ведь и так проводите целый день сидя, так разгрузите свой позвоночник, находясь в метро или в автобусе. А еще лучше – идите с работы домой пешком хотя бы часть пути. Выйдите на пару остановок раньше и прогуляйтесь.

Все эти правила актуальны не только для работы, но и для домашнего времяпровождения. Если вы устали и хотите расслабиться перед телевизором – не садитесь в кресло, лучше прилягте на диван. Позаботьтесь о своем позвоночнике, и организм скажет вам спасибо.

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