Почему сидение опаснее курения: вся правда о сидячей работе

Немного статистики
Гиподинамия (низкая двигательная активность) занимает 4-е место среди причин, ведущих к преждевременной смерти.
Ежегодно более3-х миллионов человек умирает из-за болезней, спровоцированных недостатком движения;
Наш современник в среднем сидит 13 часов в день. И спит 8 часов. Таким образом, для движения остается всего 3 часа в сутки.
Почему сидеть вредно?
Положение сидя является для человека самым неестественным из всех существующих. Наш позвоночник не предназначен для сидения на стуле. Если же человек непрерывно проводит в сидячей позе более 7 часов в день, то:
Даже 4-часовое ежедневное сидение провоцирует развитие хронических болезней. И вообще – количество часов, проведенных на стуле, обратно пропорционально продолжительности вашей жизни. Вот почему врачи говорят, что сидение – это новое курение, только еще более опасное.
Что же делать, если работа сидячая?
Как это ни печально сознавать, но физические упражнения и удобные стулья никак не компенсируют последствия длительного сидения. Последние медицинские исследования показали, что существует лишь один способ избежать негативных последствий сидячей работы – меньше сидеть.
Вы спросите, разве это реально, если человек трудится в офисе, и его рабочее место – это стол с компьютером и стул? Вполне, если верить специалистам. Следуйте этим правилам уже сегодня, и постепенно они войдут в привычку:
Все эти правила актуальны не только для работы, но и для домашнего времяпровождения. Если вы устали и хотите расслабиться перед телевизором – не садитесь в кресло, лучше прилягте на диван. Позаботьтесь о своем позвоночнике, и организм скажет вам спасибо.
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