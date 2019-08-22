Лайфхаки в режиме шапито

В бренде «РЕСТОПАРК» люди, заставшие 1980 годы хотя бы в дошкольном возрасте, без труда уловят сходство со словом «луна-парк». Топоним этот на закате СССР обозначал передвижные городки аттракционов, олицетворявшие в городах-миллионниках яркие, техноемкие развлечения, альтернативные стационарным паркам культуры и отдыха. Авторы идеи это ассоциативное сходство совсем не отрицают, ибо «РЕСТОПАРК» — это, по сути, и есть гастролирующий образовательный аттракцион. Где «образовательный» — главный компонент, а эквивалентом неоновых чешских каруселей и лотков со жвачкой «Педро» служит уникальный и предметный опыт от самых успешных рестораторов России.

К слову, в демографическом смысле это сообщество как раз и состоит по большей части из выросших детей 80-х — так что метафора и впрямь получилась изящно закольцованной. Зрительское же сообщество события младше примерно на поколение или на пол-поколения — это те, кто недавно пришел в индустрию гостеприимства и хочет поскорее «прокачаться», опираясь на наглядный, проверенный и актуальный опыт.

В форматно-идейном плане «РЕСТОПАРК» — детище профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ». Родиной ему приходится Сочи — новая, но уверенно утвердившаяся столица гостеприимства и dolce vita. А двоюродным братом «РЕСТОПАРКу» (или, точнее, первообразом) приходится Gastreet (Озорное и провокационное имя ивента — плод слияния слов «гастрономия» и «street». Постмодернистская ирония и ориентация на максимальную публичность, на самоподачу вне стен и крыш, в урбанистической стихии — это тоже один из культурных кодов Z-поколения. Так что поколение «просекло фишку» быстро и своим вниманием замысел обеспечило. — Ред.) — более ранняя ивент-разработка «РЕАЛа», изначально предназначавшаяся для Сочи. Именно из команды Gastreet со временем вызрел креативно-организационный ресурс «РЕСТОПАРКа».

— Создавая Gastreet, мы тщательно продумывали его информационно-образовательную составляющую, дабы зримо отличаться от прочих ивентов на ресторанную тему, — вспоминает Наталья Лабина, руководитель проекта «РЕСТОПАРК». — Многие черты «РЕСТОПАРКа» отработаны на Gastreet’е. Например, оттуда родом наша мультимодальность — разнообразие концептов образовательных площадок. Лекторий — там спикеры-практики, рестораторы, добившиеся успеха в своих проектах. Бизнес-школа — консультанты в ресторанном бизнесе, профессионально обучающие людей и дающие конкретные кейсы, схемы поэтапной работы, чек-листы. А самая популярная локация — шефская площадка, где шеф-повара делятся конкретикой: как работать с локальными продуктами, дают мастер-классы. Чтобы смягчить формат, сделать его более эмоциональным, мы устраиваем фудмаркет, делаем fuckup-вечеринку. Чтобы все это не было избыточно академичным действом, обычным нагромождением семинаров. Изначально Gastreet был событием с фиксированным адресом — рожденный в Сочи, он и проходил в Сочи. Но постепенно мы поняли, что фиксированная локация сдерживает и развитие концепта, и расширение аудитории. Рестораторы — люди занятые, не у всех есть время (да и деньги) на поездку в Сочи. И мы решили нести это событие по стране — сделать его странствующим концептом «РЕСТОПАРК», объезжать с ним города. Такой гастрольный образовательный тур, своего рода гибрид университета и шапито, университета и луна-парка. Gastreet тоже сразу, с рождения был федеральным проектом. Но именно подвижность федерализацию значительно усиливает. Сейчас немного сместились акценты: на сочинской локации у нас было более 30 зарубежных участников, а в гастрольно-мобильном формате значительно выросла самобытность российского контента: каждый очередной город — это новые локальные участники, новые местные наработки в информационную копилку.

Новосибирск принимает «РЕСТОПАРК» во второй раз — отраслевую традицию уже можно считать готовой. В 2019-м наш город включен в более пространную гастрольную географию — приросшую вдвое.

— В прошлом году в гастрольном графике было три города: Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, — говорит Наталья Лабина. — Каждый город впечатлил по-своему. Новосибирск запомнился особой теплотой коллегиальной среды. По итогам прошлого года Новосибирск у нас, без преувеличения, любимейший. Очень нравится ваше профессиональное сообщество и его настрой. Люди очень творческие, вдохновенные. И при этом совершенно лишены снобизма и пустого критиканства. Если критика, то конструктивная. Сибирская конструктивность очень нравится. Вы тут умеете работать в связке, в коллективном взаимодействии. Екатеринбург впечатлил пассионарностью и тонусом. Он очень близок по этому показателю к Москве. А изюминка Ростова — огромное количество ресторанов. Причем у Ростова это даже уникальным образом отразилось на градостроительном уровне: там есть так называемый Левбердон — огромный район на левом берегу Дона, практически целиком состоящий из ресторанов и кафе. Нигде в России нет подобного кластера. После Новосибирска мы двигаемся в Поволжье и к югу: на очереди Екатеринбург, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Краснодар. Выбирая города для тура, мы исходим из того, насколько там развито ресторанное дело, сколько там наших партнеров и клиентов. На сочинский Gastreet съезжается вся страна, так что контактная база и френд-лист у нас изначально обширны. Когда мы только начинали Gastreet, рынок таких ивентов был совсем новый, засветиться на нем было легче. Сейчас конкуренция в теме достаточно велика, зазвать публику к себе сложнее — много устроителей борется за участников. Но ведь и репутационный капитал, нажитый за эти годы, — тоже подспорье.

Расширяя свою федеральность, «РЕСТОПАРК» при этом стремится избегать унифицированного контента, чтобы не напоминать сетевые проекты из сферы фаст-фуда или модного ритейла, для которых абсолютная взаимная идентичность — категориальная примета, цель и благо. Нет, в каждом из городов присутствия «РЕСТОПАРК» максимально индивидуализирован. Контентная константа — спикеры из федеральных столиц и Екатеринбурга. Переменная — локальные звезды. Для Новосибирска переменную олицетворяли успешные рестораторы из Новосибирска, Омска, Томска. Например, в первый день «РЕСТОПАРКа» публику очень впечатлил омич Сергей Савинов, бренд-шеф Ресторации Manillov Gourmet — культового в Омске заведения, которое своим существованием возражает обидным шуткам по поводу Омска.

— Да, для Омска наш концепт — вызов всем стереотипам о городе, — рассуждает Сергей Савинов. — Я в курсе всех мемов об Омске. Но даже Омск — это объективный потенциал миллионника. В любом миллионном городе есть две-три тысячи гурманов, способных отозваться на предложения такого уровня. Конечно, есть люди, у которых и для высокой кухни свои стереотипы. Например, ожидание устриц. Приходят модные барышни и удивляются: «Как так, у вас устриц нет, почему? Это же высокая кухня! А где ж тогда устрицы». Это действие глэм-стереотипа — «делюкс/устрицы». Да, мы таким гостям непонятны. Зато другим мы интересны. Они приходят, проявляют гурманское любопытство. И остаются. Это и есть наша целевая аудитория.

Участие в гастрольном, подчеркнуто мобильном формате — контекст, который рождает в душе у локальных участников сладкий соблазн включиться в это движение. Так сказать, уехать вместе с заезжим шапито. Не ради праздного эскапизма, разумеется, а для того, чтобы показаться остальной стране — тем самым городам из путевой цепочки. К идее этой участники относятся по-разному. В диапазоне от «Пока рано!» до «Наше намерение на ближайшее будущее».

— На «РЕСТОПАРКе» я впервые, — говорит Сергей Савинов. Планы пока только на Новосибирск — показаться здесь, на этом форуме. И показаться городу. Планов на работу в Новосибирске пока нет, но если позовут, то почему бы и нет…

А намерения Сергея Кудряшова, руководителя и основателя новосибирской компании ROKS, представляющего на «РЕСТОПАРКе» концептуальную каменную посуду, простираются дальше родного города:

— Планы поехать с «РЕСТОПАРКом» по стране мы обдумываем, но важно просчитать их детально: если мы поймем, что продукт достаточно интересен, мы готовы отправиться в такое путешествие. Пока же нам важно детально оценить степень интереса со стороны рестораторов-земляков. Тема совсем новая. Посуда из сланца — это стартап в чистом виде, буквально краска на каталогах только что подсохла. Наше присутствие на здесь — это, можно сказать, наш первый публичный дебют с посудной темой. До того мы 11 лет занимались архитектурным камнем — для фасадного декора и строительства, для интерьерной отделки, благоустройства и ландшафтного дизайна. К участию в подобных ивентах мы относимся очень позитивно, поскольку это соответствует тренду на омниканальность рекламы и PR. Самоподача в одном формате и в одном концепте — сейчас это не работает, сейчас это архаика. Эффект присутствия надо создавать самыми разными способами. «РЕСТОПАРК» — это как раз из обоймы интересных и действенных способов.

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