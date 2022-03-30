Почему стоит инвестировать деньги в недвижимость Махмутлара на начальном этапе строительства

Особенно полюбился этот курорт жителями стран СНГ, многие из которых, побывав в этом райском уголке однажды, решают переехать и остаться здесь навсегда.

В Махмутларе проживает на постоянной основе большое количество русскоязычных граждан, а обслуживание в магазинах и кафе доступно на русском языке. Это способствует более легкой и быстрой адаптации в чужой стране и для многих является весомым аргументом для переезда. Тем более цены на недвижимость в Алании пока ещё сохраняются на доступном уровне.

Рассмотрим, почему стоит купить жилье на территории Турецкой Республики от застройщика, в чем привлекательность Махмутлара и рационально ли покупать недвижимость на этапе строительства.

Преимущества покупки апартаментов в Махмутларе

Благоустроенный Махмутлар представляет особый интерес для иностранных покупателей недвижимости. Покупка апартаментов в этом районе имеет ряд преимуществ:

удобная локация жилых комплексов, вблизи от центра Алании;

проживание среди невероятно красивой природы и рядом с чистым, ухоженным пляжем;

доступность развитой городской инфраструктуры и транспортного сообщения;

непревзойденные виды на морскую акваторию и Торосские горы из окон квартиры;

лояльная ценовая политика на жилье;

возможность оформить беспроцентную рассрочку на приобретаемую недвижимость;

высокое качество строительства с применением инновационных технологий;

наличие собственной инфраструктуры на территории комплекса:

открытого и закрытого бассейнов с детской секцией;

спа-центра, массажных комнат, хаммама;

бильярдной комнаты, теннисного корта или какой-либо другой зоны для активного отдыха;

спутникового телевидения, Wi-Fi, видеонаблюдения 24/7 и прочих удобств.

Кроме того, при покупке жилья любой стоимости иностранец имеет право оформить турецкий вид на жительство сроком на 1–2 года с возможностью пролонгации, а через 5 лет проживания на территории государства по ВНЖ может смело подавать заявку на гражданство Турции.

Существует и более быстрая процедура получения подданства страны по программе инвестиций в недвижимость Турецкой Республики. Инвестировав в один или несколько объектов от $250 000, иностранец получает возможность оформить гражданство Турции в течение нескольких месяцев. Важный момент – сумма учитывается непосредственно от кадастровой стоимости недвижимого имущества.

Стоит ли инвестировать в строящееся жилье в Махмутларе?

Один из самых распространенных способов выгодно купить недвижимость Махмутлара – это инвестировать в объект на стадии заливки фундамента или чертежа проекта. Инвестируя в апартаменты на ранних этапах строительства, покупатель может рассчитывать на особые привилегии:

Привлекательный ценник на жилье с выгодными условиями покупки

Стоимость недвижимого имущества на этапе котлована существенно отличается от рыночных цен, достигающих своего пика после сдачи жилого комплекса в эксплуатацию. На самых ранних стадиях строительства жилье можно купить в среднем на 30% дешевле.

Кроме того, при отсутствии всей суммы сразу большинство застройщиков Алании предоставляет беспроцентную рассрочку до завершения стройки при условии первоначального взноса от 25–40%, в зависимости от договоренностей. Остальную сумму нужно будет выплачивать ежемесячно или поквартально, то есть согласно оговоренному с девелопером графику платежей.

Внесение желаемых корректировок в планировку или дизайн квартиры

Приобретая апартаменты на этапе строительства, покупатель может внедрить собственные предпочтения в их планировку, а также выбрать отделочные материалы сугубо на свой вкус. К примеру, собственник может заказать подходящее именно для него напольное покрытие – ламинат или керамическую плитку, утвердить цвет стен и пр. Тем более никаких дополнительных доплат за подобные корректировки не предусмотрено.

Но доплачивают в таких случаях, как установка в апартаментах системы “Умный дом” с дистанционным управлением. Собственник может находиться в любой точке мира и управлять своей квартирой на расстоянии. Также доплата предусмотрена при установке теплого пола, причем система подогрева может быть как по всему периметру жилья, так и частично.

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