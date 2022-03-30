Что даст рокировка «пивоваров-иностранцев» новосибирским предпринимателям?

На этой неделе сразу два крупных производителя пива и безалкогольных напитков, которые присутствуют в Новосибирске, сообщили о том, что планируют уйти из России и ищут покупателей на свой бизнес: Carlsberg и Heineken. При этом в компаниях заявляют, что продолжают свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняют рабочие места сотрудников и все социальные гарантии. Представители третьего крупного игрока — AB InBev Efes, также работающего в Новосибирске, — в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что в настоящий момент компания продолжает работу на территории России в штатном режиме. Отметим, что Carlsberg («Балтика») и AB InBev Efes входят в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

В Минпромторге области редакции пояснили, что в апреле в регион приедет директор «Балтики», который в том числе и официально прокомментирует ситуацию на уровне субъекта федерации.

Опрошенные редакцией участники отрасли считают, что рокировки, которые будут происходить у крупнейших компаний, вряд ли сильно повлияют на расклад игроков на рынке.

Председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции Алексей Соловьев поясняет, что реакция федералов была ожидаема, так как у них оборвались все логистические цепочки и возник вопрос об остановке производства. Самым логичным в такой ситуации было не останавливать, а продавать бизнес/передавать в управление.

— Не думаю, что это вызовет серьезный коллапс на рынке. Около 70-80% продукции, которую производят эти заводы, чисто российские бренды. «Вымывается» импортное пиво, но оно замещается российскими производителями, — поясняет Соловьев. — Коллапса на нашем сегменте рынка точно не будет.

К примеру, столичная HoReCa уже переживает бум перераспределения продукции. Место темного импортного пива на полках занимает продукция «Московской пивоваренной компании». За неделю они реализовали новогодние объемы темного пива. В других городах России место уходящих импортных брендов могут занять крафтовые пивоварни, которые могут производить пиво самых разных сортов.

Несколько представителей крафтовых пивоварен Новосибирска рассказали редакции, что пытаются воспользоваться ситуацией, пробуют увеличить объемы, выйти на полки сетевых ритейлеров и в HoReCa. При этом констатировали, что цены на их продукцию растут. Некоторые пивовары отметили, что уже испытывают проблемы с сырьем для производства пива по выверенной рецептуре. Новую цепочку поставок выстроить пока не получается.

Алексей Соловьев подтвердил, что сырье, из которого изготавливается пиво, в последнее время сильно подорожало из-за роста курса валют. Мало того, завезти его в России сейчас очень сложно из-за нарушившихся логистических цепочек.

— В России хмель производится только в Чувашии, но этого объема хватит для одного крупного завода. Его можно выращивать на Алтае или во Владикавказе, но для запуска этого проекта нужно около 5 лет. Сейчас отечественные производители пива ищут альтернативу европейскому сырье в Китае, Индии, Южной Америке, — комментирует Алексей Соловьев. — По моим наблюдениям, сейчас на рынке пивоваров происходит ротация. Крафтовики начинают упрощать линейку, делать более простые сорта, отказываясь от большого ассортимента, которым удивляли клиентов, чтобы минимизировать расходы. Надеюсь, что не дойдем до ситуации, актуальной в советское время, когда пиво либо есть, либо его нет.

Если говорить о крупных игроках без иностранного участия, то, по словам Соловьева, на больших объемах они, как правило, варят самые питкие сорта пива. Смогут ли эти предприятия занять какие-то новые доли или ниши рынка из-за нынешней рокировки — будет зависеть от того, как изменится политика Carlsberg и Heineken после смены собственника, в том числе маркетинговая.

— Например, новый собственник Heineken может вернуть прежний бренд «Собол» или «ВиНаП», и местное население начнет голосовать рублем за его возвращение. Не исключаю, что может произойти изменение по производственной линейке, — рассуждает Алексей Соловьев. — Впрочем, на мой взгляд, места на рынке пива в России сегодня хватит всем игрокам и теснить кому-то кого-то не придется. Если государство не будет зажимать отрасль. Кто быстрее сможет отреагировать на ситуацию, тот и получит от нее ключевой профит.

Директор ООО «Старый Тогучин» Лариса Цвей пояснила редакции, что компания закупает довольно много сырья за рубежом — и быстро его заменить невозможно.

— К примеру, отечественный солод еще можно найти, а хмель и дрожжи — импортные. Но мы сырье заменять не готовы, так как дорожим качеством и вкусом своей продукции. Чтобы заменить привычное сырье, нужно очень много времени потратить на расчет рецептуры, на отработку продукции, так как непонятно, что получишь на выходе. Любой новый солод — это изменение вкусовых качеств пива. Нужно варить небольшие партии, пробовать, — говорит собеседник редакции. — Первую неделю марта у нас были проблемы с поставкой импортного сырья. Сейчас ситуация нормализовалась, поставщики продолжают с нами работать, но из-за того, что вырос курс валют, из-за того, что поставщики поменяли логистику, стоимость компонентов для производства сильно выросла. На минувшей неделе мы подняли цену своей продукции на 2 рубля за литр, но я уже понимаю, что этого недостаточно.

В частности, собеседник редакции рассказала, что стоимость пластиковой бутылки, в которую разливается пиво, на рынке выросла в 2 раза — с 6,5 до 13 рублей из-за роста стоимости гранулята, который идет из Китая. Причем эта индексация произошла во время доставки продукции от производителя на предприятие.

— Нас просто поставили перед фактом. Сейчас многие поставщики привязывают стоимость своих товаров и сырья к курсу ЦБ, поэтому хоть как-то прогнозировать их стоимость практически невозможно, — констатирует Лариса Цвей. — Думаю, что шанс увеличить свою долю на рынке есть у тех игроков, кто до этого активно работал с сетевым ритейлом и сможет оперативно нарастить объем производства.

Похожая ситуация, по словам Ларисы Цвей, с газированными напитками — лимонадами. Стоимость сырья для их изготовления выросла, что скажется на повышении цен на конечную продукцию.

Директор ООО «Карачинский источник» Владимир Хританков подтвердил, что цены на сырье для производства цветных газированных напитков и производства бутылки выросли.

— Преформы подорожали почти в два раза. Раньше мы закупали полиэтиленовую крошу для их выпуска в Южной Корее, сейчас — в Китае, и китайцы зарабатывают, плюс выросла цена валюты. Увы, наша страна добывает нефть и газ, но выпускать из них продукцию в нужных объемах сама пока не может. Непосредственно для напитков мы закупали натуральные компоненты в Германии. Сейчас выстраиваем новую логистику поставок и параллельно ищем новых поставщиков, — поясняет Хританков. — Ситуацию с удорожанием себестоимости усугубляют требования по обязательной маркировке продукции. На мой взгляд, сейчас не время вводить эти нормативы, они только ухудшают экономику производителей и повышают цены для потребителей.

Тем не менее собеседник редакции отметил, что если у рынка будет потребность в связи с уходом крупных игроков, его предприятие вполне может увеличить объем производства цветных газированных напитков — технологические возможности для этого есть.

По данным Новосибирскстата, по итогам 2021 года Новосибирская область занимает 5 место среди всех субъектов Российской Федерации по производству пива, и первое — среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщил Новосибирскстат. За год в регионе были произведены 48,1 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения. Это на 11,5% (34,9 млн декалитров) больше, чем за 2020 год. 10% продукции составляют пивные напитки. 5% пива в регионе произведены субъектами малого предпринимательства.