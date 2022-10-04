Почему стоит выбрать мебель из искусственного ротанга

Её сдержанная и благородная красота никого не оставляет равнодушным. А качество материалов дает изделиям преимущества перед другими интерьерными решениями.

Что такое искусственный ротанг

Мебель из ротанга впервые появилась в Юго-Восточной Азии, ведь именно там произрастает тонкая, прочная и невероятно гибкая лиана. Оттуда материал попал в Европу, где стал особенно популярен в домах богатых людей. Плетеные кресла и диваны были элементом роскоши, так как доступны были далеко не всем.

Искусственный ротанг — продукт современных технологий. Синтетическое волокно по виду точно передает форму и цвет лианы. Благодаря невероятному сходству и высокому качеству, производители сегодня все чаще предлагают предметы мебели из этого материала. И эти товары пользуются популярностью. Рекомендуем посмотреть на предложения компании «Verandamania» по ссылке https://verandamania.ru/. Здесь представлены десятки разных товаров из искусственного ротанга по очень привлекательной цене. Это первый плюс, способствующий росту популярности продукции. Но не единственный. Рассмотрим остальные преимущества, позволяющие ротанговой мебели удерживать позиции лидера на рынке садовых товаров.

Поговорим о практичности

Мебель остается популярной в том случае, если она качественная и долговечная. Это все актуально для изделий из искусственного ротанга. У материала отмечено сразу несколько достоинств:

не подвержен влиянию влаги — его можно поливать из шланга и оставлять на улице под проливным дождем, прутики не меняют форму;

не боится ультрафиолетовых лучей — под воздействием солнца не рассыхается, не портится;

переносит перепады температуры — отличное свойство для садовой мебели, ведь её не нужно заносить на ночь в специальное помещение;

простой уход — уборка неприхотливая, мебель легко очищается от загрязнений;

не подвержен порче вредителями — искусственный материал не интересен мелким насекомым, так что его не нужно регулярно обрабатывать средствами против них;

малый вес — каркас обычно легкий, поэтому даже большой диван несложно переместить с места на место.

Мебель из искусственного ротанга практичная, удобная и долговечная. При минимальном уходе она прослужит не один десяток лет и не изменит первозданный внешний вид. Хороший выбор для тех, кто продумывает обстановку в доме надолго, предпочитает постоянство.

Если говорить о практичности, не стоит забывать о цене мебели. Искусственный ротанг —выше в цене, чем натуральный, но это цена за качество и прочность материала. При этом техноротанг остается экологически-чистым продуктом, который не наносит вред окружающей среде и не ухудшает здоровье человека. Мебель походит для улицы, открытого балкона, кафе и ресторанов или любой комнаты в доме, где вам захочется привнести элемент колониального стиля или добавить акценты этно.

Эстетическая составляющая

Какой бы качественной и удобной не была бы мебель, на неё никто не обратит внимания, если она выглядит не привлекательно. Дизайн изделий важен не менее, чем качественные характеристики. Искусственный ротанг не уступает натуральному по привлекательности, что также становится одной из важных причин выбора в её пользу.

При сравнении материалов для производства садовой мебели, у искусственного ротанга есть несколько преимуществ:

разная толщина «лианы» меняет стиль и форму мебели;

большая палитра оттенков, которую не могут предложить производители натурального ротанга.

Мебель из ротанга — это стиль, элегантность и сдержанность. Она всегда смотрится уместно и добавляет домашний уют благодаря особенной фактуре материала. Важно, чтобы предметы интерьера соответствовали стилю помещения и настроению хозяев, отражали их вкус и предпочтения. А еще — чтобы они прослужили много лет. Все это в полной мере клиентам дает искусственный ротанг — материал экологически чистый, прочный и качественный. Он легко выдерживает большие нагрузки и многочисленные перепады погоды, способен без проблем перезимовать в саду зимой, чтобы весной, после снега и морозов, снова принять вас в свои теплые объятия.