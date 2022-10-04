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Свой четвертый сезон новосибирский театр «13 трамвай» начнет в новом зале

  • 04/10/2022, 16:00
афиша Новосибирска
За недолгую историю театра это уже третий его переезд.

Новое помещение театра «13 трамвай» построено известным новосибирским предпринимателем и меценатом Александром Гинтером. За свою недолгую историю театр переезжает уже в третий раз. Первые три сезона театр давал представления в двух разных залах Дома актера.

Новое помещение площадью более 700 кв. метров включает зрительный зал, большое комфортное фойе с театральным кафе и отдельное пространство для специальных мероприятий.

Новый зрительный зал стал значительно больше и удобнее, обладает компоновкой с центральным проходом для зрителей и понятной навигацией. Вместимость нового зала на 26% больше предыдущего и составляет 114 мест. Новая сцена театра выполнена в классических пропорциях и удобна для реализации любых творческих замыслов.

В этом сезоне зрителей ждет сразу несколько новых постановок. Уже 11 ноября на новой сцене театра состоится первая премьера — спектакль «Очевидцы» по пьесе Бориса Гейера «Воспоминания». Режиссер Дарья Догадова. Постановка осуществляется по гранту ООГО «Российский фонд культуры». В декабре будет выпущен спектакль «Ностальгия по любви» по пьесе  Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» в постановке Ильи Борова. В январе премьера для детей — «Дюймовочка»,  режиссер Полина Грушенцева, постановка осуществляется при поддержке Новосибирского отделения СТД РФ. На апрель запланирована комедия «Король – не олень!» по пьесе Карло Гоцци в постановке Сергея  Шелковникова. В марте при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выйдет премьера «Глоток свежего воздуха» — кино-драм спектакль по рассказам Василия Шукшина в постановке главного режиссера театра Дарьи Супруновой.

Большое фойе театра с дизайном в стиле лофт и театральным кафе, также предназначено для проведения мероприятий. На постоянной основе здесь будут проходить полюбившиеся зрителям «13 стульев show», караоке-шоу «Звук/вокруг» и спектакль-романс «Онегин. Исповедь».

Торжественное открытие нового зала и четвертого творческого сезона Сибирского камерного театра «13 трамвай» состоится 13 октября в 18:30 по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 179/2.

Продолжит официальное открытие показ спектакля «Апокалипсис приходит в 6 вечера».

Возраст: 16+

Фото предоставлено пресс-службой театра

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театр спектакль


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