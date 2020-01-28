Почему у мужчин развивается рак простаты, как его распознать на первых стадиях и профилактика заболевания

Диагноз ставится уже на поздних стадиях, так как особенность болезни в бессимптомном протекании.

Симптомы

Специфической симптоматики заболевание не имеет. Все первые проявления рака простаты схожи с признаками других заболеваний мочеполовой системы:

чувство жжения при мочеиспускании;

учащенное мочеиспускание, особенно ночью;

чувствуется неполное опорожнение мочевого пузыря;

«вялая» струя мочи с возможными прерываниями напора.

Если появился хотя бы один из симптомов из этого списка, рекомендуется обратиться к урологу или онкологу. При раннем обнаружении злокачественного поражения простаты излечение происходит в 97% случаев.

Незамедлительно следует обратиться к врачу при болях в промежности, недостаточной эрекции, снижения объема спермы при семяизвержении, импотенции в возрасте 47-53 лет. Такие же признаки появляются при аденоме простаты – доброкачественной опухоли. Лечение и того, и другого заболевания нужно начать быстрее.

На поздних стадиях карциномы предстательной железы появляется:

сильные боли в области промежности;

кровь в моче или сперме.

Даже на этой стадии еще есть шанс на излечение, если пройти курсы терапии.

Если меры не приняты, из-за разрастания опухоли появляется задержка мочи. Метастазы становятся причиной болей в позвоночнике, тазобедренных костях.

Добавляются симптомы раковой интоксикации:

резкое снижение веса;

слабость;

повышенная утомляемость.

Рак простаты на втором месте по смертности от онкологических заболеваний у мужчин.

Причины

Однозначного ответа на вопрос о причинах возникновения рака простаты у специалистов нет. Исследования показали, что риск заболеть и скорость развития онкологии зависят от уровня тестостерона. Чем больше в крови мужского полового гормона, тем выше риск.

Развитие заболевания провоцируют хронические заболевания предстательной железы и аденома простаты, которая имеет свойство мутировать и перейти в злокачественную.

Предшественниками онкологии в большинстве случаев становятся:

неоплазия простаты – ускоренное размножение клеток железы;

гиперплазия атипичного характера – возникновение быстрорастущих узелков, в клеточных ядрах которых развиваются очаги опухоли.

Отягчающими факторами становятся:

возраст после 40 лет;

тяжелое питание: жирная пища, злоупотребление алкоголем, избыток жареного, копченого, злоупотребление кофе;

контакт с канцерогенными веществами;

хронические проблемы с простатой или мочеполовой системой;

вирусные инфекции – цито-мегаловирус, герпес;

нерегулярный секс;

наследственность.

Если в роду имеются прямые родственники с карциномой, риск развития заболевания увеличивается в два раза.

Профилактика

На 100% защититься от рака простаты не получится, а вот снизить риск до минимума вполне возможно. В этом помогут:

Разумное и сбалансированное питание: уменьшить потребление жиров и красного мяса, увеличив порцию овощей и фруктов, рыбы. Не употреблять полуфабрикаты, продукты с добавками, искусственными красителями. Не допускать набора веса выше нормативных показателей. При первых позывах опорожнять мочевой пузырь. Регулярные половые отношения, чтобы избежать застойные явления. Активный образ жизни с регулярными физическими нагрузками. Соблюдать режим труда и отдыха, полноценные сон.

В группе риска люди с хроническим простатитом, аденомой простаты. Им рекомендуется 2 раза в год проходить обследования:

онкомаркер ПСА;

УЗИ;

Осмотр уролога или онколога с пальпацией простаты.

Врачи рекомендуют полностью отказаться от алкоголя и курения, других вредных привычек. Опасаться мест с повышенной радиацией и ультрафиолетом.

Последние исследования ученых показали, что употребление томатов в свежем виде в два раза снижает риск возникновения рака предстательной железы. Так же действует и соя. В ней содержатся женские половые гормоны – фитоэстероны, понижающие тестостерон в крови.

Вывод: здоровое питание и активный образ жизни снизят риск заболевания. А своевременное обращение к врачу поможет остановить болезнь вовремя.