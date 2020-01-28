Почему у мужчин развивается рак простаты, как его распознать на первых стадиях и профилактика заболевания

Диагноз ставится уже на поздних стадиях, так как особенность болезни в бессимптомном протекании.
Специфической симптоматики заболевание не имеет. Все первые проявления рака простаты схожи с признаками других заболеваний мочеполовой системы:
Если появился хотя бы один из симптомов из этого списка, рекомендуется обратиться к урологу или онкологу. При раннем обнаружении злокачественного поражения простаты излечение происходит в 97% случаев.
Незамедлительно следует обратиться к врачу при болях в промежности, недостаточной эрекции, снижения объема спермы при семяизвержении, импотенции в возрасте 47-53 лет. Такие же признаки появляются при аденоме простаты – доброкачественной опухоли. Лечение и того, и другого заболевания нужно начать быстрее.
На поздних стадиях карциномы предстательной железы появляется:
Даже на этой стадии еще есть шанс на излечение, если пройти курсы терапии.
Если меры не приняты, из-за разрастания опухоли появляется задержка мочи. Метастазы становятся причиной болей в позвоночнике, тазобедренных костях.
Добавляются симптомы раковой интоксикации:
Рак простаты на втором месте по смертности от онкологических заболеваний у мужчин.
Однозначного ответа на вопрос о причинах возникновения рака простаты у специалистов нет. Исследования показали, что риск заболеть и скорость развития онкологии зависят от уровня тестостерона. Чем больше в крови мужского полового гормона, тем выше риск.
Развитие заболевания провоцируют хронические заболевания предстательной железы и аденома простаты, которая имеет свойство мутировать и перейти в злокачественную.
Предшественниками онкологии в большинстве случаев становятся:
Отягчающими факторами становятся:
Если в роду имеются прямые родственники с карциномой, риск развития заболевания увеличивается в два раза.
На 100% защититься от рака простаты не получится, а вот снизить риск до минимума вполне возможно. В этом помогут:
В группе риска люди с хроническим простатитом, аденомой простаты. Им рекомендуется 2 раза в год проходить обследования:
Врачи рекомендуют полностью отказаться от алкоголя и курения, других вредных привычек. Опасаться мест с повышенной радиацией и ультрафиолетом.
Последние исследования ученых показали, что употребление томатов в свежем виде в два раза снижает риск возникновения рака предстательной железы. Так же действует и соя. В ней содержатся женские половые гормоны – фитоэстероны, понижающие тестостерон в крови.
Вывод: здоровое питание и активный образ жизни снизят риск заболевания. А своевременное обращение к врачу поможет остановить болезнь вовремя.
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