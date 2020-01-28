«Рединг» — «Бристоль Сити»: прогноз на матч 29-го тура Чемпионшипа

Специалисты представляют фаворитом домашнюю команду. Давайте попробуем разобраться в предматчевых раскладах. Прогнозы на Чемпионшип, ставки и лучшие коэффициенты букмекеров — в материале портала odds.ru

«Рединг»

«Рединг» странствует по второй половине турнирной таблицы. В 28 турах коллектив набрел на 10 побед, семь раз отсиделся на ничьих и споткнулся о 11 поражений. Общая разница забитых и пропущенных мячей обернулась цифрами 35-32.

В родных пенатах «Рединг» представляет вниманию своих поклонников такого пошиба футбольное зрелище: шесть побед, одна ничья и шесть поражений. В атаке команда явила 19 взятий ворот соперников, в обороне не смогла противостоять 17 результативным набегам на собственные ворота. Стоит отметить, что «Рединг» не проигрывает на своем поле уже на протяжении пяти матчей, два из которых окрасились в цвета победы.

«Бристоль Сити»

«Бристоль» прищуривается к зоне матчей плей-офф за повышение с девятого места. На сегодняшний день команда располагает 44 очками: 12 побед, восемь ничьих и восемь поражений при общей разнице забитых и пропущенных мячей 42-40. Это один из самых веселых коллективов Чемпионшипа. В среднем в матче с его участием нейтральный зритель лакомится 2,93 гола.

«Бристоль Сити» одна из лучших команд первенства с точки зрения качества выступления в гостях: шесть побед, четыре ничьих и четыре поражения. На этой дистанции коллектив отметился 22 забитыми мячами, ровно столько же и пропустил.

Прогноз и ставка

«Бристоль Сити» в четырех из последних шести гостевых встреч страдал от поражения. «Рединг» же уступил лишь однажды на дистанции последних 12 матчей. Опираясь на все вышеизложенное, я здесь стоит остановиться на варианте «Ф1 (0)».