Количество проблемных объектов в городе растет

Потенциальные инвесторы вкладываться в завершение домов дольщиков без дополнительных льгот не спешат.
28/01/2020, 14:20
Автор: Евгения Серёгина
«Президент сказал: «До 2024 года всех дольщиков закрыть».
По состоянию на начало 2020 года в плане-графике по достройке объектов долевого строительства по Новосибирску числятся 56 домов. Годом ранее их было 47. Всего за последние пять лет из реестра городских дольщиков исключены всего пять граждан. Такие данные на заседании постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике назвал аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирска Сергей Хатеев в докладе о результатах проверки эффективности деятельности департамента строительства и архитектуры по завершению строительства проблемных объектов на территории Новосибирска в 2017-2018 годах. По словам аудитора, наметилась и тенденция к снижению бюджетного финансирования работ в данном направлении.
— Сумма соглашений по поводу завершения строительства проблемных объектов в 2017 году составляла 112,8 млн рублей, в 2018 — 54,2 млн. — Привел данные Хатеев. — Эффективность использования средств составила 100%. Фактов неэффективного использования бюджетных средств не установлено. Количество проблемных объектов менялось незначительно. В 2018 году из пяти запланированных объектов введен в эксплуатацию один.
Главная причина снижения финансирования, как отмечают и в КСП, и в мэрии, связана со скромными возможностями муниципалитета. На достройку всех проблемных домов требуются около 17 млрд рублей, примерно по 200-300 млн на каждый дом. Всего за период с 2015 года на эти цели из муниципального бюджета были выделены 2,8 млрд рублей.
В настоящее время, как сообщают в мэрии, ведется работа с потенциальными инвесторами для привлечения на достройку домов частных средств в рамках масштабных инвестиционных проектов. Особенность схемы предоставления участков в том, что инвестор, предложивший лучшую цену за право освоения участка, впоследствии выплачивает арендную плату ниже кадастровой стоимости. По рекомендации КСП еще предстоит окончательно прописать данный механизм в нормативно-правовых актах.
— Чем больше человек заплатил за право аренды, тем меньше он платит арендных платежей, — поясняет замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов. — Инвестор должен освоить этот участок. Осваивать может 5—10 лет. Он будет платить арендные платежи по этому участку. То есть мы продаем не участок, а право заключения договора аренды. Мы сейчас учли замечания счетной палаты, чтобы был какой-то расчет. Из практики скажу, что за все время участия у нас прошли всего две конкурсных процедуры.
За 2017—2018 года, по данным КСП, под инвестиционные проекты были сформированы 12 таких участков (в 2017 году — 4, в 2018 году — 8).
Пока данная схема еще вызывает ряд вопросов как у КСП, так и у некоторых депутатов.
— Есть масштабный инвестиционный проект, по которому застройщик получает земельный участок, и есть разница между объемом финансовых обязательств застройщика перед обманутыми дольщиками, — говорит депутат Александр Бурмистров. — Как это соотносится? Где цифры? Есть экономия, которую застройщик получает за счет того, что выкупает не на аукционе. Эта экономия измеряется рублями. В рублях измеряется и сумма денег, вкладываемая застройщиком в решение проблемы обманутых дольщиков. Как соотносится, сколько он вложил и сколько он сэкономил? Это к вопросу эффективности данной схемы.
В мэрии заявляют, что на общих основаниях привлечь частника к решению проблем дольщиков очень сложно, практически невозможно.
Стоит отметить, что эта схема реализуется мэрией Новосибирска параллельно с соответствующей федеральной программой.
— Понятно, что за Федерацией и регионом — первая скрипка, — сообщают в департаменте строительства. — Президент сказал:«До 2024 года необходимо всех дольщиков закрыть». В настоящий момент дольщики добавляются и добавляются. У нас процедура банкротства занимает 1-3 года. Подойти к объекту и применить какие-то меры поддержки мы можем только тогда, когда дом после процедуры банкротства передан ЖСК. Затем мы делаем оценку: сколько необходимо до завершения, сколько свободных площадей. Тогда можем включить дом в дорожную карту с ограниченными сроками. Да, по 2017 году у нас были 52 объекта, каждый год новых — 8-10. В настоящий момент их 56. Эта цифра конечна: закон поменялся, появилось проектное финансирование. Но дома все равно необходимо завершать.
Напомним, что в настоящее время Новосибирская область рассчитывает получить федеральное софинансирование на достройку 18 проблемных объектов. Областные средства на эти цели в региональном бюджете уже заложены. Всего, по данным минстроя Новосибирской области, на территории региона числятся 66 объектов незавершенного долевого строительства.
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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.
В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.
Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.
Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.
Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.
Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.
Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.
Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.
Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».
Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
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