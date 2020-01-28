Количество проблемных объектов в городе растет

По состоянию на начало 2020 года в плане-графике по достройке объектов долевого строительства по Новосибирску числятся 56 домов. Годом ранее их было 47. Всего за последние пять лет из реестра городских дольщиков исключены всего пять граждан. Такие данные на заседании постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике назвал аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирска Сергей Хатеев в докладе о результатах проверки эффективности деятельности департамента строительства и архитектуры по завершению строительства проблемных объектов на территории Новосибирска в 2017-2018 годах. По словам аудитора, наметилась и тенденция к снижению бюджетного финансирования работ в данном направлении.

— Сумма соглашений по поводу завершения строительства проблемных объектов в 2017 году составляла 112,8 млн рублей, в 2018 — 54,2 млн. — Привел данные Хатеев. — Эффективность использования средств составила 100%. Фактов неэффективного использования бюджетных средств не установлено. Количество проблемных объектов менялось незначительно. В 2018 году из пяти запланированных объектов введен в эксплуатацию один.

Главная причина снижения финансирования, как отмечают и в КСП, и в мэрии, связана со скромными возможностями муниципалитета. На достройку всех проблемных домов требуются около 17 млрд рублей, примерно по 200-300 млн на каждый дом. Всего за период с 2015 года на эти цели из муниципального бюджета были выделены 2,8 млрд рублей.

В настоящее время, как сообщают в мэрии, ведется работа с потенциальными инвесторами для привлечения на достройку домов частных средств в рамках масштабных инвестиционных проектов. Особенность схемы предоставления участков в том, что инвестор, предложивший лучшую цену за право освоения участка, впоследствии выплачивает арендную плату ниже кадастровой стоимости. По рекомендации КСП еще предстоит окончательно прописать данный механизм в нормативно-правовых актах.