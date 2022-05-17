Почему воспаляются лимфоузлы — самые распространенные причины

Чтобы не пропустить начальную стадию увеличения рекомендуется время от времени проводить самообследование. Отклонения от нормы хорошо заметны при пальпации, можно проводить осмотры перед зеркалом.

Каким бывает воспаление

Воспаление лимфоузлов бывает специфическим и неспецифическим. Такая проблема встречается и у детей, и взрослых. Если речь идет о ребенке, известный специалист доктор Комаровский советует не затягивать с визитом в поликлинику. Тоже самое касается и взрослых. Самолечение в подобных случаях может иметь плачевные последствия.

Если воспалился лимфоузел, на то есть причина. Неспецифический лимфаденит является несамостоятельным заболеванием. Чаще всего это симптом других недугов от гриппа до онкологии.

Факторы, провоцирующие воспалительный процесс в лимфатических узлах

Лимфатические узлы могут воспаляться на фоне:

инфекций носоглотки;

царапин, оставленных кошкой;

злокачественных новообразований;

снижения работы иммунной системы после перенесенного заболевания;

аллергии.

Это далеко не полный список причин, есть еще малокровие, гайморит с тонзиллитом, специфичная реакция на прививки. Также нельзя исключать плохой обмен веществ, переохлаждение организма, стоматологические заболевания, ВИЧ.

У малышей такая проблема может возникнуть на фоне прорезывания зубов. Увеличение лимфоузлов провоцирует краснуха, стоматит и множество других болезней.

С целью установления точной причины патологии выполняют лабораторное обследование. Развернутый анализ крови дает возможность выявлять острые воспаления, прогрессирование опухолей.

Диагностика также включает рентген органов грудной клетки, сдачу анализов на ВИЧ, УЗИ.

Воспалительный процесс, спровоцированный патологиями иммунной системы и прочими нарушениями

Чаще всего лимфоузлы воспаляются в результате иммунных нарушений. Основой таких патологий считается синтез антител к собственным клеткам. В большинстве случаев воспалению лимфатических узлов предшествуют затяжные инфекции. Подобную проблему может спровоцировать красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь Вагнера.

Самая распространенная причина воспаления – инфекция. Особенно острое ее протекание наблюдается в детском возрасте. Такие болезни как тонзиллит и отит почти всегда сопровождаются изменением размеров лимфатических узлов.

Воспалительный процесс именуют лимфаденитом. Подобное состояние является защитной реакцией организма на вторжение патогенной микрофлоры. Гнойный очаг при этом может находиться в горле или ротовой полости. Если не начать терапию своевременно, увеличится риск осложнения вплоть до сепсиса.

При воспалении лимфатических узлов у пациента краснеет и отекает лицо с шеей. При их пальпации чувствует боль. Среди других признаков можно выделить:

повышенную температуру тела;

чувство слабости;

симптомы отравления – ломоту в мышцах, пониженную трудоспособность, головную боль;

сильный озноб.

К перечисленным признакам относят симптомы основной болезни, например, отита. У детей лимфаденит нередко провоцирует бактерия Rochalimea henselae, она содержится в моче и слюне животных. Этот недуг еще именуют «болезнью кошачьей царапины». Инфекционный возбудитель по лимфе транспортируется в лимфоузлы, провоцируя воспалительный процесс.

Еще одной причиной может быть злокачественное новообразование в организме. Опухоль способна появиться в самом узле и на одном из внутренних органов. Болезненность при пальпации ощущается не всегда.

Что предпринять при воспалении лимфоузлов?

Для выяснения истиной причины воспаления проводится комплексная диагностика. Только так можно понять, что послужило провоцирующим фактором – опухоль или, к примеру, инфекция.

Первые признаки воспаления служат поводом для сдачи анализов. Самостоятельное назначение антибиотиков недопустимо. Прежде чем начинать лечение, нужно определить возбудителя и установить его восприимчивость к конкретному лекарству. Иначе эффективность такой терапии будет сомнительной. Ряд болезней, к примеру, новообразования и ВИЧ и вовсе не вылечиваются при помощи антибактериальных средств.

Запрещено прогревать увеличившиеся лимфатические узлы. Подобное чревато распространением инфекции на прилегающие ткани, увеличением отеков в области шеи и лица, появлением температуры и сильной боли. Использование теплой грелки или другого компресса может спровоцировать ток крови злокачественных клеток.

Прикладывать лед к отекшему месту тоже нельзя. Холод недопустимо применять при инфекционно-воспалительных реакциях. Воспаление в лимфоузлах нередко провоцируют вирусы и переохлаждения – состояние может резко ухудшиться.

Профилактикой воспаления лимфоузлов служит укрепление иммунной системы, правильное питание. Важно своевременно вылечивать кариес, ангину и другие инфекционные болезни, поскольку их почти всегда сопровождает вялотекущий воспалительный процесс.

Если лимфоузлы все-таки увеличились в размере и стали болезненными, не откладывайте обращение за квалифицированной врачебной помощью.