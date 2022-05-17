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Режим повышенной «мусорной» готовности в Новосибирске продолжает действовать

  • 17/05/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
Как минимум, до истечения срока контракта муниципального предприятия с частным перевозчиком.

Несмотря на то, что ситуация с вывозом мусора на территории Новосибирска большей частью нормализовалась, режим повышенной готовности в городе сохранится, как минимум, до 22 мая. Такое предложение в ходе оперативного совещания в мэрии внес начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.

Я бы предложил подождать: 22 числа у МУП САХ заканчивается срочный договор с ООО «ЭкоТранс-Н» на перевозку ТКО в Октябрьском районе, поясняет руководитель департамента. Для того, чтобы САХ, при возникновении определенных форс-мажорных ситуаций мог снова войти в Октябрьский район, предлагаю до пятницы режим сохранить, а в пятницу решить, оставляем ли режим повышенной готовности либо отменяем.

новости Новосибирска

Город и «Спецавтохозяйство» все-таки получат дивиденды от мусорного коллапса

В настоящее, время, как следует из доклада чиновника, «мусорные» обращения горожан в диспетчерскую службу большей частью поступают из Октябрьского и Дзержинского районов и касаются частного сектора.

Основная причина заявок в том, что зашел новый перевозчик с новым графиком вывоза отходов, сообщает Перязев. Человек привык ставить пакет с мусором за ворота в понедельник, сейчас мусор вывозится во вторник. Но это не просроченная, а текущая заявка, и в течение суток весь этот мусор из частного сектора Октябрьского и Дзержинского районов вывозится. Мы дошли до того, что по окончанию рабочей смены САХ (МУП «Спецавтохзяйство») по своим маршрутам отправляет специалистов внутреннего контроля проводить фото и видеофиксацию.

По вывозу мусора с территорий многоквартирных домов, по словам Перязева, в настоящее время обращений нет. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал предложение чиновника.

Напомним, что режим повышенной готовности был введен в Новосибирске 23 апреля  в связи с перебоями с вывозом мусора в ряде районов города. Причиной стал конфликт между участниками городского «мусорного» рынка. Пострадавшие районы пришлось в авральном порядке доукомплектовывать техникой МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Экология-Новосибирск», переброшенной с других территорий.  На апрельской сессии горсовета Новосибирска депутаты поднимали вопрос о том, что в результате «мусорного» коллапса САХ может расширить поле деятельности за счет не только Дзержинского, но и Октябрьского района.

 

Ранее участников мусорного рынка Новосибирска обвиняли в подготовке скандала на майские праздники. 

Фото из группы МинЖКХ Новосибирской области в Telegram

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : режим повышенной готовности город вывоз мусора


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