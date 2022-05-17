В Новосибирске отремонтируют проезжую часть проспекта Карла Маркса

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта ключевой магистрали левобережья – проспекта Карла Маркса. Стоимость контракта 261,9 млн рублей, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сайт госзакупок. Уточняется, что конкурс по поиску подрядчика объявило Управление дорожного строительства. Известно, что работы планируется провести от площади Лыщинского до проспекта Карла Маркса.

Согласно документу, подрядчик должен будет подготовить участок к работам, а после с помощью фрезерования исправить дорожное покрытие. Кроме того, необходимо будет выровнять слой при помощи асфальтобетонного покрытия и нанести на участке дорожную разметку. В планах также поднять ливневые канализации до уровня покрытия.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 июня 2022 года. Завершить работы нужно до конца сентября 2022 года. Пройдут они в 2 этапа.

Напомним, в 2020 году сообщалось, что на проспекте Карла Маркса мэрия планирует протестировать пилотный проект по «Чистому небу» . Улицу планируется полностью освободить от проводов, а волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) с опор контактной сети и линий освещения перенести в кабельную канализацию. В апреле 2022 года муниципалитет сообщил о планах убрать провода с площади Калинина

Кроме того, проспект Карла Маркса планировалось включить в концессию по комплексному световому оформлению города.

Ранее планировалось, что проспект станет одним из ключевых гостевых маршрутов города на Международном молодежном чемпионате мира по хоккею – 2023, но мероприятие было отменено в марте 2022 года в связи со спецоперацией России на Украине.