Почта России будет хранить товары и комплектовать заказы с AliExpress

Почта России и AliExpress Россия подписали соглашение о стратегическом партнерстве и договорились о реализации программы развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах. Партнеры предложат продавцам AliExpress Россия фулфилмент-сервис в сети логистических центров по всей стране, на которых Почта будет хранить товары и комплектовать заказы с AliExpress, сообщили в пресс-службе компании.

Партнеры планируют расширить сеть выдачи заказов и открыть под объединенным брендом «Почты России» и AliExpress Россия более 10 000 новых постаматов и пунктов выдачи по всей России. Также на базе новых и действующих отделений Почты откроются пункты выдачи заказов под брендом AliExpress. Уже с марта 2021 года курьеры Почты России начали доставлять заказы с AliExpress на дом в течение часа из пунктов выдачи заказов и отделений почтовой связи.

В первом квартале 2021 года продавцы AliExpress Россия получат возможность пользоваться услугами фулфилмента на базе логистического почтового центра «Почты России» в Новосибирской области. После выхода на проектную мощность во втором квартале 2021 года Почта сможет собирать и отправлять покупателям до 25 000 заказов в сутки. По итогам пилота Почта и AliExpress Россия планируют масштабировать проект и запустить сеть фулфилмент-центров по всей стране. Реализация проекта сократит сроки доставки товаров с AliExpress и позволит 47% россиян получать товары на следующий день после заказа.