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Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах

  • 03/03/2021, 16:51
Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах
Сроки обучения по отдельным программам во всех учреждениях специализированного профессионального образования также скорректируют.

Министерство просвещения планирует в два раза сократить число специальностей в учебных заведениях среднего профессионального образования (СПО) за счет их объединения и укрупнения. «Деноминация» произойдет в рамках совершенно нового способа формирования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) — в рамках укрупнения один документ будет актуален для целой группы профессий. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил первый заместитель министра Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко. Сейчас в перечне ведомства около 500 профессий и специальностей среднего профобразования.

Кроме того, ведомство планирует сократить сроки обучения студентов в СПО, чтобы выпускать специалистов на рынок труда за счет «более интенсивных и качественных программ». Сокращение составит от нескольких месяцев до двух лет, при этом интенсивность практического обучения увеличится.

Учебники по общеобразовательным предметам и профессиональным предметам в СПО также пройдут экспертизу.

 Использование учебников в колледжах, к сожалению, закон сегодня регулирует не комплексно. Они могут использовать любые учебники с любым содержанием, и получается, что содержание одного и того же предмета у 10-классника и студента-первокурсника колледжа может сильно отличаться. Мы планируем урегулировать этот вопрос,  заявил «Российской газете» Глушко.

Минпросвещения также планирует открыть малые инвестиционные предприятия на базе колледжей, где студенты смогут зарабатывать и получать свой первый опыт взаимодействия с рынком.

 На мой взгляд, корректировки, анонсированные федеральным министерством, — это избыточное государственное регулирование. Они хотят окончательно превратить колледжи в ремесленные училища образца начала промышленной революции, чтобы они быстренько готовили деревянных солдатиков, способных делать какие-то узкие вещи за минимальные деньги. Это, собственно, вполне в духе госполитики в этой сфере — тот же Worldskills — он же примерно об этом, про деревянных солдатиков за небольшие деньги, — считает директор частного СПО — АНО «Новосибирский городской открытый колледж» Сергей Чернышов.

По его словам, профессиональное сообщество (если оно действительно профессиональное, и сообщество) в ответ ведомству должно предложить простой план реформ:

  1. Отстать от списка специальностей и объявить мораторий на его изменения на 10 лет. Угнаться за рынком труда все равно не получится.
  2. Сократить ФГОСы в два раза, а лучше — до двух страниц 12 шрифтом. Ни один из студентов и работодателей не заметит разницы.
  3. Сделать два исчерпывающих документа: правила лицензирования и правила аккредитации (каждый — не более пяти страниц) — и отменить все остальные регулирующие эти сферы документы.
  4. Вместо бессмысленного бюджетного финансирования ввести систему образовательных сертификатов — чтобы деньги шли куда угодно за студентом.
  5. Ждите. Через пять лет вы не узнаете эту систему. По пути можете проводить конференции и отчитываться о результатах.
  6. Все.

Чернышов также отметил, что многие студенты сегодня не воспринимают общеобразовательные предметы, ссылаясь на то, что они им в профессии не пригодятся. В результате в СПО такие предметы также не относят к существенным и преподают по остаточному принципу.

Сейчас Минпросвещения уже заданы определенные образовательные стандарты, которые мы соблюдаем, а именно то, что библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными или электронными изданиями, основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданных за последние 5 лет. Смысла в экспертизе учебников нет,  считает Сергей Чернышов.

В 2020 году в колледжи России поступили около 1,2 млн первокурсников. По прогнозам Минпросвещения, в 2021 году количество студентов вырастет еще на 50 тысяч. На сегодняшний день более 60% учеников школ выбирают среднее профессиональное образование. Растет число абитуриентов, которых привлекают более короткие программы.

На 2020/2021 учебный год по программам среднего профессионального образования в Новосибирской области были запланированы контрольные цифры приема в общем объеме 10979 человек, на 350 больше, чем годом ранее.

Кстати, по словам Дмитрия Глушко, в 10 регионах России уже стартовал пилотный проект по синхронизации систем подготовки в СПО и кадровых потребностей экономики субъектов. В пилотный перечень перспективных профессий в сфере малого и среднего предпринимательства вошли оператор станков для обработки металлов, мастер по ремонту автомобилей, повар и другие.

Фото автора Ivan SamkovPexels

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Россия

Теги : студенты образование СПО Колледжи


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