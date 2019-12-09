Почта России и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске

Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» (АО «НЛТ») (совместное предприятие Почта России и Банк ВТБ), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по построению новой национальной логистической инфраструктуры, инвестирует 3 млрд рублей в оборудование для логистического почтового центра (ЛПЦ) в Новосибирске.

Ключевая задача проекта – оснащение ЛПЦ в Новосибирске современным сортировочным оборудованием, которое позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 млн отправлений в сутки. Первая партия оборудования будет доставлена в город в январе 2020 года.

Поставщиком и интегратором оборудования для АО «НЛТ» в единый производственный комплекс выступит компания SF Express, один из лидеров на рынке логистических услуг Китайской Народной Республики, обладающая огромным опытом реализации готовых решений для логистических центров. В рамках сотрудничества АО «НЛТ» и SF Express предусмотрен также ряд дополнительных сервисов, таких как автоматизация работы места международного почтового обмена (ММПО) с применением уже доказавших свою эффективность технологий, обучение персонала, установка конвейерного оборудования для оптимизации процессов внутренней логистики ЛПЦ, а также гарантийное обслуживание.

Первым на площадке ЛПЦ Новосибирска будет установлен сортировщик крупных посылок и почтовых емкостей, который был специально разработан под потребности данного проекта компанией Fives, входящей в число лидеров на мировом рынке сортировочного оборудования. Аналогичное оборудование закупается многими европейскими странами и рассчитано на 10 лет непрерывной обработки почтовых отправлений и емкостей.

— Начало поставок самого современного оборудования для Новосибирского ЛПЦ – это выход на финишную прямую. Мы максимально приблизились к этапу запуска важнейшего объекта, который будет обслуживать ряд крупнейших областей Сибири. Событие имеет большое значение для развития рынка электронной коммерции и задает абсолютно новый стандарт качества при обработке почтовых отправлении, — прокомментировал заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин. — Банк ВТБ видит большие перспективы в развитии логистической почтовой инфраструктуры. Реализация проекта «Национальные Логистические Технологии» способствует существенному увеличению доли электронной торговли в России. Уверен, что поставка высокотехнологичного оборудования в Новосибирский ЛПЦ обеспечит качественный, доступный и быстрый сервис по доставке товаров на территории Сибирского федерального округа, — отметил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ (ПАО) Капитал Олег Панкратов.

Фото: пресс-служба банка