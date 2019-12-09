Встречаем год Белой Крысы по всем правилам

В названии года уже есть подсказка: фаворитами будут белый цвет и фактуры с эффектом «металлик». Если нет подходящей одежды, то подберите аксессуары такого цвета. Также удачным выбором станут:
Но есть и нежелательные цвета. Это все насыщенные оттенки красного, за исключением нежно-розового, приближенного к пастельной гамме. Можно надеть наряды других ярких цветов, но с добавлением светлого.
Белая Крыса не любит вычурности и роскошь, выставленную напоказ. Поэтому при создании новогоднего образа следуйте принципам: чем проще, тем лучше. Главное, чтобы отсутствовали «кошачьи» принты. Крыса любит серебряные украшения, а также украшения из белого золота или мельхиора.
Хозяйкам следует позаботиться, чтобы на новогоднем столе было большое количество закусок. Однако не стоит делать слишком экзотические блюда. Белая Крыса предпочитает простые и вкусные блюда.
Без сырной нарезки и закусок не обойтись, если хотите порадовать покровительницу 2020 года.
Не понравятся Металлической Крысе покупные салаты, наспех сделанные нарезки и небрежно сложенные фрукты. Новогодний стол лучше оформить в стиле «фуршет»: много закусок, тарталеток и порционных блюд, канапе.
Никакой посуды со сколами и трещинами быть не должно! Даже если это антиквариат, покровительница года оценит простую, но целую посуду. Если получится, приготовьте блюда с крупой. Но если этого сделать не получится, поставьте тарелку с небольшим количеством гречки, пшена или риса.
Белая Металлическая Крыса любит простоту и минимализм, поэтому избегайте чрезмерного декорирования. Обязательно выкиньте старые вещи, протрите все углы от пыли, чтобы встретить Новый год в чистом доме. При украшении дома исключите красные цвета, отдав предпочтение нейтральным светлым оттенкам.
Крыса больше оценит скромно, но опрятно и со вкусом оформленный стол. Достаточно постелить белую скатерть и поставить металлические подсвечники или кружевные салфетки. В общем украшении дома стоит выбрать 2-3 основных цвета и отказаться от лишней пары гирлянд и мишуры.
Чтобы привлечь удачу в Новом году, поставьте фигурку Белой Крысы. Астрологи советуют расположить ее рядом с местом, где вы храните деньги, чтобы был достаток в доме.
Крыса — хозяйственная Знак, поэтому и подарки выбирайте практичные. Цена не имеет большого значения, но и слишком экономить тоже не стоит. Постарайтесь найти баланс между стоимостью и качеством. Главный критерий при выборе подарка — функциональность.
Сувениры тоже будут уместны. Но не покупайте слишком вычурные и помпезные вещи, скромность и изящество — вот главные критерии выбора подарка.
Крыса любит шумные компании, смех и активные игры. Поэтому позаботьтесь о развлекательной программе. Но, если вы не любитель таких застолий, встретьте Новый год в кругу близких — ведь это семейный праздник, и покровительница года одобрит такое решение.
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