Встречаем год Белой Крысы по всем правилам

Выбор наряда

В названии года уже есть подсказка: фаворитами будут белый цвет и фактуры с эффектом «металлик». Если нет подходящей одежды, то подберите аксессуары такого цвета. Также удачным выбором станут:

серый;

серебристый;

все нюдовые (естественные) оттенки.

Но есть и нежелательные цвета. Это все насыщенные оттенки красного, за исключением нежно-розового, приближенного к пастельной гамме. Можно надеть наряды других ярких цветов, но с добавлением светлого.

Белая Крыса не любит вычурности и роскошь, выставленную напоказ. Поэтому при создании новогоднего образа следуйте принципам: чем проще, тем лучше. Главное, чтобы отсутствовали «кошачьи» принты. Крыса любит серебряные украшения, а также украшения из белого золота или мельхиора.

Праздничный стол

Хозяйкам следует позаботиться, чтобы на новогоднем столе было большое количество закусок. Однако не стоит делать слишком экзотические блюда. Белая Крыса предпочитает простые и вкусные блюда.

Без сырной нарезки и закусок не обойтись, если хотите порадовать покровительницу 2020 года.

Не понравятся Металлической Крысе покупные салаты, наспех сделанные нарезки и небрежно сложенные фрукты. Новогодний стол лучше оформить в стиле «фуршет»: много закусок, тарталеток и порционных блюд, канапе.

Никакой посуды со сколами и трещинами быть не должно! Даже если это антиквариат, покровительница года оценит простую, но целую посуду. Если получится, приготовьте блюда с крупой. Но если этого сделать не получится, поставьте тарелку с небольшим количеством гречки, пшена или риса.

Украшение дома

Белая Металлическая Крыса любит простоту и минимализм, поэтому избегайте чрезмерного декорирования. Обязательно выкиньте старые вещи, протрите все углы от пыли, чтобы встретить Новый год в чистом доме. При украшении дома исключите красные цвета, отдав предпочтение нейтральным светлым оттенкам.

Крыса больше оценит скромно, но опрятно и со вкусом оформленный стол. Достаточно постелить белую скатерть и поставить металлические подсвечники или кружевные салфетки. В общем украшении дома стоит выбрать 2-3 основных цвета и отказаться от лишней пары гирлянд и мишуры.

Чтобы привлечь удачу в Новом году, поставьте фигурку Белой Крысы. Астрологи советуют расположить ее рядом с местом, где вы храните деньги, чтобы был достаток в доме.

Подарки

Крыса — хозяйственная Знак, поэтому и подарки выбирайте практичные. Цена не имеет большого значения, но и слишком экономить тоже не стоит. Постарайтесь найти баланс между стоимостью и качеством. Главный критерий при выборе подарка — функциональность.

Сувениры тоже будут уместны. Но не покупайте слишком вычурные и помпезные вещи, скромность и изящество — вот главные критерии выбора подарка.

Крыса любит шумные компании, смех и активные игры. Поэтому позаботьтесь о развлекательной программе. Но, если вы не любитель таких застолий, встретьте Новый год в кругу близких — ведь это семейный праздник, и покровительница года одобрит такое решение.