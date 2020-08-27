В АО «РЭС» подвели итоги реализации инвестпрограммы за 1 полугодие 2020 года

По итогам первого полугодия 2020 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило 765 млн рублей, что в 2 раза превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого года. Всего на текущий год запланировано инвестиций на сумму более 2,7 млрд рублей.

В отчетном периоде энергетики ввели в эксплуатацию более 139 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 75 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 18 МВА, а также 216 МВА на ключевых центрах питания.

В частности, успешно завершены работы по реконструкции распределительного устройства 10 кВ на подстанции 35 кВ Барлак, оборудование ячеек введено в эксплуатацию. Еще на одной подстанции — ПС 110 кВ Заречная — введен в эксплуатацию силовой трансформатор. Работы были выполнены в рамках модернизации высоковольтных подстанций, которая проводится в том числе с увеличением установленной мощности трансформаторов.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» с заменой строительной части и оборудования. Например, в Новосибирске в рамках реконструкции распределительных пунктов в Ленинском и Дзержинском районах уже заменено более 1000 метров кабельных линий различных классов напряжения, выполнен демонтаж устаревшего оборудования и установлено новое, отвечающее самым современным требованиям.

Компания планирует только наращивать темпы реализации инвестиционной программы. До конца 2020 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов, в том числе по реконструкции и строительству электросетей 10-0,4 кВ, модернизации высоковольтных подстанций, а также в рамках пилотных проектов по цифровой трансформации энергосистемы региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании