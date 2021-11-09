Почта России напоминает правила безопасного интернет-шопинга

— Выбирайте для покупок крупные торговые площадки. Если вы впервые заказываете товар у частного лица, старайтесь избегать предоплаты. Это убережет от мошенничества.

— Рассмотрите возможность воспользоваться услугой наложенного платежа с описью вложения, что позволяет оплатить товар уже по факту его получения, сверив содержимое с тем, что было заявлено продавцом.

— Выбирайте магазин, подключенный к услуге «Легкий возврат». Тогда вернуть не подошедший товар можно будет в почтовом отделении только по трек-номеру, без паспорта и чека, бесплатно.

— Отдавайте предпочтение отслеживаемой доставке при выборе способа получения. В зарубежных интернет-магазинах она может быть обозначена как «Registered mail».

— При заказе внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

— Отслеживайте свое почтовое отправление на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

— Чтобы не попасться на уловки мошенников, при заказе в интернет-магазине рекомендуется воспользоваться отправлением «Ценная посылка» с описью вложения. Такое отправление возможно открыть в почтовом отделении в присутствии почтовых сотрудников. В случае подмены вложения или его повреждения на месте будет составлен акт, который позволит получить компенсацию.

— Заранее оформите упрощенное получение отправлений в почтовом отделении при помощи простой электронной подписи. Это можно сделать как в почтовом отделении, один раз заполнив заявление, так и на сайте Почты России. Так вы будете получать посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из смс.

— Закажите доставку посылки, мелкого пакета или заказного письма на дом с помощью мобильного приложения, на сайте компании или по телефону 8-800-100-00-00. Посылку вам принесет курьер или почтальон. Выходить из дома или офиса не потребуется, что особенно актуально в период пандемии.