Вакцина от COVID-19 обходится стране очень дорого

По сообщению сайта Царьград, в мае этого года правительство поддержало поправки к национальному закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Тогда впервые было заявлено, что прививку от ковида включат в национальный календарь профилактических прививок.

Тогда же впервые раскрыли объёмы финансирования вакцинации из федерального бюджета. Правительство заявило, что уже произведено 37,132 млн доз «Спутника V», 500 000 доз «Ковивака»ф и 2 167 000 доз «Эпиваккороны», а до конца года нужно ещё 29,701 миллиона доз разных вакцин. На их закупку необходимо 26,456 млрд руб.

Очевидно, что одна доза вакцины, по майским оценкам, обходится бюджету России примерно в 891 рубль. И, если первоначальные цели, поставленные правительством, в 2021 году будут достигнуты, окажется, что на закупку вакцины всего потрачено 123,849 миллиарда рублей.

А дальше, судя по всему, расходы вырастут – и очень серьёзно. Ведь сейчас речь идёт о необходимости вакцинации уже 80% (а не 60%) всего взрослого населения. Причём о вакцинации отнюдь не добровольной для целого ряда социальных групп.

Но и на этом все не остановится, так как вполне возможен переход к вакцинации всех вообще жителей, включая детей. Не исключено, что уже в 2022 году Россия должна будет исходить из необходимости вакцинировать – точнее, иметь достаточно вакцины, чтобы вакцинировать практически 100% населения. Причём вакцинировать неоднократно.

На данный момент считается, что ревакцинация необходима примерно один раз в полгода. Правда, сейчас считается, что ревакцинацию можно проводить «Спутником-лайт», то есть сделав всего один укол. В дальнейшем не исключено, что обязательной будет повторная прививка двумя компонентами вакцины.

Сколько же всего вакцины нам будет нужно и во что она обойдётся?

Расходы на вакцину в текущем году могут превысить 120 миллиардов рублей. И они могут показаться еще больше, если подумать, что это теперь постоянные расходы. Ни в 2021, ни в 2022 году эта история не закончится.

О коллективном иммунитете никто и не вспоминает. Считается, что обуздать эпидемию не удастся, коронавирус с нами надолго, а вакцина в лучшем случае предотвращает (и то не всегда) тяжёлое течение болезни.

Хорошо, если для отдельного человека дело ограничится вакцинацией двумя дозами один раз в жизни, а затем ревакцинацией «бустерной» дозой через каждые 6 месяцев. Но куда вероятнее, что каждый из нас будет вынужден прививаться два раза в год двумя дозами. То есть федеральный бюджет будет тратить на вакцину для всех по 600 миллиардов ежегодно. По 8 тысяч рублей в год с каждого работающего. Неопределённо долгое время.