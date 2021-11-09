Спрос на экологов в Новосибирске вырос на 42%

Российский экологический оператор (РЭО) приступил к формированию «Зеленого рейтинга» регионов и регоператоров для оценки их вклада в формирование комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает Авито Работа. «Зеленый рейтинг» позволит также повысить социальную ответственность госорганов и отраслевых компаний.

— Мы прогнозируем, что количество вакансий будет увеличиваться, тем более что всё больше предприятий переходят на ESG-стратегии развития, а на недавнем климатическом саммите в Глазго Россия подписала декларацию по лесам и землепользованию, — говорит Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Всё это стало причиной роста интереса к профессии эколога. По данным Авито Работы за январь-октябрь 2021 года количество профильных вакансий в Новосибирске выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличился и уровень оплаты труда — медианная зарплата в Новосибирске выросла на 8% и составила 32 000 рублей в месяц. По уровню медианных зарплат в сфере экологии лидируют сибирские города: Томск (95 000 рублей), Красноярск (85 000 рублей), Иркутск (67 500 рублей), а также Астрахань (75 000 рублей), которая недавно вошла в рейтинг городов с самым грязным воздухом, и где наблюдается неблагополучная экологическая ситуация в Волго-Ахтубинской пойме.